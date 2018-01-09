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Microsoft улучшила уведомление об обновлении в Windows 10 2004

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:54
  • Просмотров: 303


Обновления Windows всегда раздражали своей навязчивостью и сложностью настройки.

В следующей крупной версии Windows, May 2020 Update (версия 2004), Microsoft улучшила уведомление об ожидающем обновлении, чтобы сделать вещи намного проще и прозрачнее.



Обновление будет отображаться в Центре уведомлений и предложит вам различные действия («Выбрать час», «Перезагрузить сегодня вечером», «Перезагрузить сейчас»).

Это уведомление также напомнит вам о необходимости подключить ваше устройство к источнику питания, чтобы обеспечить непрерывное обновление.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
htnovo.net
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