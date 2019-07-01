Microsoft выпустила PowerToys 0.16.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:55
- Просмотров: 76
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.16.1.
Вот список исправлений:
• Новые утилиты включены по умолчанию для обновлений;
• Исправлена проблема локализации;
• Исправлена проблема с RDP в FancyZones;
• Исправлена проблема с фокусом в Window Walker;
• Добавлена телеметрия, чтобы узнать, включена ли Window Walker;
• Делает пользователя осведомленным о двойной проблеме установки MSIX и MSI, частичном решении;
• Исправлен сбой FancyZone с Unity;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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