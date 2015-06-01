Компания Microsoft начала развёртывать новую иконку для приложения «Люди» в Windows 10.Как и другие иконки приложений, обновленные недавно, иконка приложения «Люди» использует синий цвет фона и не учитывает выбранный вами акцентный цвет Windows 10.Microsoft пока не обновила иконки других приложений, таких как «Калькулятор», «Камера», Feedback Hub, «Карты» и «Сообщения».