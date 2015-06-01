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Microsoft начала развёртывать новую иконку для приложения «Люди» в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:16
  • Просмотров: 226


Компания Microsoft начала развёртывать новую иконку для приложения «Люди» в Windows 10.

Как и другие иконки приложений, обновленные недавно, иконка приложения «Люди» использует синий цвет фона и не учитывает выбранный вами акцентный цвет Windows 10.



Microsoft пока не обновила иконки других приложений, таких как «Калькулятор», «Камера», Feedback Hub, «Карты» и «Сообщения».
Илья Источник:
onmsft.com
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