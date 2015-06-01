Microsoft начала развёртывать новую иконку для приложения «Люди» в Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:16
- Просмотров: 226
Компания Microsoft начала развёртывать новую иконку для приложения «Люди» в Windows 10.
Как и другие иконки приложений, обновленные недавно, иконка приложения «Люди» использует синий цвет фона и не учитывает выбранный вами акцентный цвет Windows 10.
Microsoft пока не обновила иконки других приложений, таких как «Калькулятор», «Камера», Feedback Hub, «Карты» и «Сообщения».
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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