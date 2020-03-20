Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.474.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:28
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.474.0. Хотите верьте, хотите нет, но это будет одна из последних сборок для основной версии 83, в соответствии с обновленным графиком релиза здесь: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/03/20/update-stable-channel-releases/. У компания также есть хорошая длинная статья, подробно описывающая работу по прокрутке: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/04/02/scrolling-personality-improvements/. Что касается наиболее значимых дополнений за последние несколько дней:
Добавлены функции:
• Добавлена возможность показывать, в какой папке находится избранное, при поиске избранного на странице управления избранным, а затем щелкнуть правой кнопкой мыши результат;
• Добавлена возможность создавать список сайтов, которые освобождаются от удаления файлов cookie, когда браузер настроен на удаление данных просмотра при закрытии;
• Добавлена возможность использовать более тихие уведомления на веб-сайте, на которых не отображаются непредвиденные всплывающие окна;
• Добавлено окно поиска на сенсорную панель Mac, когда открыта только одна вкладка;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой ввод текста в адресной строке иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой браузер при отображении всплывающего окна Guided Switch;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт коллекции в Word иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт коллекции в Excel иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой браузер при запуске, когда была включена функция Application Guard;
• Исправлена проблема, из-за которой навигация в окне Application Guard иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой страницы управления загрузками;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка использовать Dev Tools F12 на языке, отличном от языка браузера, иногда приводила к тому, что инструменты не запускались;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты иногда зависали при загрузке, если включена функция Information Protection;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой все скриншоты обратной связи были черными, если для параметра блокировки автозапуска мультимедиа установлено значение «Блокировать»;
• Исправлена проблема, из-за которой меню, такие как меню «…», иногда неправильно отображались по краям экрана;
• Исправлена проблема, из-за которой ввод текста в адресной строке при нажатии левой кнопки мыши приводил к неправильному вводу символов;
• Исправлена проблема, из-за которой вкладка, восстановленная после перезагрузки браузера, переходила на ту же страницу при нажатии кнопки «Назад», если восстановленная страница была заблокирована SmartScreen до перезагрузки браузера;
• Исправлены некоторые проблемы, связанные с взаимодействием с окнами для веб-сайтов, закрепленных на панели задач;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, которые должны быть просмотрены в режиме IE, иногда открывались вместо обычных вкладок;
• Исправлена проблема, из-за которой гостевой режим все еще был доступен при включенной политике управления принудительным входом;
• Исправлена проблема, из-за которой изображение иногда добавлялось неправильно к элементу в коллекции, и вместо этого оно просто отображало загрузочный счетчик;
• Улучшен обмен сообщениями при использовании сочетания клавиш Command + Q на Mac. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/macos-blog-improved-messaging-on-the-command-q-alert/m-p/1276450 для получения более подробной информации;
Известные проблемы:
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• Некоторые пользователи видят высокую загрузку ЦП в процессах tab или extension. Обычно завершение процесса, например с помощью диспетчера задач, приводит к нормальному использованию ЦП. В настоящее время Microsoft проводит исследование, и набор шагов для надежного воспроизведения этого поведения поможет компании, если у кого-то они есть;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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