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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.474.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:28
  • Просмотров: 59

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.474.0

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.474.0. Хотите верьте, хотите нет, но это будет одна из последних сборок для основной версии 83, в соответствии с обновленным графиком релиза здесь: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/03/20/update-stable-channel-releases/. У компания также есть хорошая длинная статья, подробно описывающая работу по прокрутке: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/04/02/scrolling-personality-improvements/. Что касается наиболее значимых дополнений за последние несколько дней:

Добавлены функции:

• Добавлена возможность показывать, в какой папке находится избранное, при поиске избранного на странице управления избранным, а затем щелкнуть правой кнопкой мыши результат;
• Добавлена возможность создавать список сайтов, которые освобождаются от удаления файлов cookie, когда браузер настроен на удаление данных просмотра при закрытии;
• Добавлена возможность использовать более тихие уведомления на веб-сайте, на которых не отображаются непредвиденные всплывающие окна;
• Добавлено окно поиска на сенсорную панель Mac, когда открыта только одна вкладка;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой ввод текста в адресной строке иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлен сбой при закрытии браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой браузер при отображении всплывающего окна Guided Switch;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт коллекции в Word иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт коллекции в Excel иногда приводил к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой браузер при запуске, когда была включена функция Application Guard;
• Исправлена проблема, из-за которой навигация в окне Application Guard иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда происходил сбой страницы управления загрузками;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка использовать Dev Tools F12 на языке, отличном от языка браузера, иногда приводила к тому, что инструменты не запускались;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты иногда зависали при загрузке, если включена функция Information Protection;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой все скриншоты обратной связи были черными, если для параметра блокировки автозапуска мультимедиа установлено значение «Блокировать»;
• Исправлена проблема, из-за которой меню, такие как меню «…», иногда неправильно отображались по краям экрана;
• Исправлена проблема, из-за которой ввод текста в адресной строке при нажатии левой кнопки мыши приводил к неправильному вводу символов;
• Исправлена проблема, из-за которой вкладка, восстановленная после перезагрузки браузера, переходила на ту же страницу при нажатии кнопки «Назад», если восстановленная страница была заблокирована SmartScreen до перезагрузки браузера;
• Исправлены некоторые проблемы, связанные с взаимодействием с окнами для веб-сайтов, закрепленных на панели задач;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, которые должны быть просмотрены в режиме IE, иногда открывались вместо обычных вкладок;
• Исправлена проблема, из-за которой гостевой режим все еще был доступен при включенной политике управления принудительным входом;
• Исправлена проблема, из-за которой изображение иногда добавлялось неправильно к элементу в коллекции, и вместо этого оно просто отображало загрузочный счетчик;
• Улучшен обмен сообщениями при использовании сочетания клавиш Command + Q на Mac. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/macos-blog-improved-messaging-on-the-command-q-alert/m-p/1276450 для получения более подробной информации;

Известные проблемы:

• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• Некоторые пользователи видят высокую загрузку ЦП в процессах tab или extension. Обычно завершение процесса, например с помощью диспетчера задач, приводит к нормальному использованию ЦП. В настоящее время Microsoft проводит исследование, и набор шагов для надежного воспроизведения этого поведения поможет компании, если у кого-то они есть;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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