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Microsoft анонсировала крупное обновление для Xbox Game Bar в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 03:18
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Компания Microsoft анонсировала крупное обновление для Xbox Game Bar в Windows 10.

Захватывающие дополнения включают виджет Razer Cortex для повышения игровой производительности, а также виджет XSplit Gamecaster, который заменяет устаревшую встроенную функцию потоковой передачи Mixer. Виджет Razer Cortex доступен в формате бета-версии сегодня, и он будет действовать как расширение игрового режима Windows 10 с опциями для завершения ненужных процессов, запущенных в фоновом режиме. Виджет также будет включать в себя игровые предложения для ПК, а виртуальные валюты Razer Gold & Silver для геймеров будут находиться впереди и в центре.







Виджет XSplit также доступен в Microsoft Store сегодня, и он также будет поставляться в комплекте с десктопным приложением Gamecaster.



Intel Graphics Command Center также будет доступен в виде виджета Xbox Game Bar этой весной, а также будет поддерживать функции потоковой передачи и захвата игр в дополнение к настройкам дисплея и профилям питания. Microsoft заявила, что эти виджеты пока доступны только для инсайдеров Windows или пользователей Windows 10, которые присоединились к Game Bar Flight в Xbox Insider Hub. Компания также выпустила Game Bar SDK, позволяющий любым разработчикам создавать виджеты для Xbox Game Bar.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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