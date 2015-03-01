Приложение Настройки получило новый раздел в сборке Windows 10 Insider Preview Build 19603

Сборка Windows 10 Insider Preview Build 19603 имеет новый раздел для приложения Настройки.Пользователь под ником «Albacore» обнаружил новую замечательную функцию в ОС – раздел «Что нового» в приложении Настройки, который будет демонстрировать новые функции в ОС.При нажатии на элементы появляется всплывающее окно с более подробной информацией, что позволяет пользователям отправлять отзывы.Это нововведение кажется отличной идеей для тех, кто интересуется случайным знакомством с Windows, которая имеет массу функций, которые обычные пользователи даже не трогают.