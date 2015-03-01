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Приложение Настройки получило новый раздел в сборке Windows 10 Insider Preview Build 19603

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:39
  • Просмотров: 213


Сборка Windows 10 Insider Preview Build 19603 имеет новый раздел для приложения Настройки.

Пользователь под ником «Albacore» обнаружил новую замечательную функцию в ОС – раздел «Что нового» в приложении Настройки, который будет демонстрировать новые функции в ОС.



При нажатии на элементы появляется всплывающее окно с более подробной информацией, что позволяет пользователям отправлять отзывы.



Это нововведение кажется отличной идеей для тех, кто интересуется случайным знакомством с Windows, которая имеет массу функций, которые обычные пользователи даже не трогают.
Илья Источник:
twitter.com/thebookisclosed
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