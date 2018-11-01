Microsoft тестирует обновлённые элементы управления мультимедиа во всплывающем окне громкости
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:09
- Просмотров: 177
Сборка Windows 10 Insider Preview Build 19603 получила обновлённые элементы управления мультимедиа во всплывающем окне громкости.
After a long wait, Microsoft had finally finished sneaking in a highly requested feature. Fingers crossed it sticks.— Albacore (@thebookisclosed) April 8, 2020
Behold, updated media controls in the volume flyout, take 2! (Build 19603) pic.twitter.com/SxujrIRfxo
Это нововведение обеспечивает перенос медиафайлов во всплывающее окно громкости, позволяя управлять любой музыкой с помощью глобальных средств управления мультимедиа.
Илья Источник:
twitter.com/thebookisclosed
twitter.com/thebookisclosed
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