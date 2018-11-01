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Microsoft тестирует обновлённые элементы управления мультимедиа во всплывающем окне громкости

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:09
  • Просмотров: 177


Сборка Windows 10 Insider Preview Build 19603 получила обновлённые элементы управления мультимедиа во всплывающем окне громкости.



Это нововведение обеспечивает перенос медиафайлов во всплывающее окно громкости, позволяя управлять любой музыкой с помощью глобальных средств управления мультимедиа.
Илья Источник:
twitter.com/thebookisclosed
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