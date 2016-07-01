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Обычные пользователи Windows 10 получили обновление для приложения Xbox Beta

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:29
  • Просмотров: 74


Обычные пользователи Windows 10 получили обновление для приложения Xbox Beta (2004.2000.36.0).

Вот список новых функций:

• Приложение теперь использует гораздо меньше памяти и ЦП;
• Верхняя панель навигации стала более узкой;
• Изменена иконка панели задач;
Илья Источник:
onmsft.com
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