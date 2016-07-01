Обычные пользователи Windows 10 получили обновление для приложения Xbox Beta (2004.2000.36.0).Вот список новых функций:• Приложение теперь использует гораздо меньше памяти и ЦП;• Верхняя панель навигации стала более узкой;• Изменена иконка панели задач;