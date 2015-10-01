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Инсайдеры Windows в кольце Slow получили новую версию приложения «Ваш телефон»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:45
  • Просмотров: 89


Инсайдеры Windows в кольце Slow получили новую версию приложения «Ваш телефон» (1.20032.104.0).

Вот список новых функций:

• Появилась новая круглая кнопка для создания новых сообщений внизу экрана сообщений;
• Тёмный режим приложения стал более светлым;

Илья Источник:
windowscentral.com
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