Инсайдеры Windows в кольце Slow получили новую версию приложения «Ваш телефон» (1.20032.104.0).Вот список новых функций:• Появилась новая круглая кнопка для создания новых сообщений внизу экрана сообщений;• Тёмный режим приложения стал более светлым;