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Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 81

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:26
  • Просмотров: 249


Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 81. После Edge 81 планируется релиз Edge 83, так как Microsoft решила пропустить версию 82.

В версии 81 не так уж много новых функций, хотя она должна включать локализацию DevTools для 11 языков, о чем было объявлено еще в начале февраля. Она также имеет упрощенные профили Jamf Pro на macOS.

Предполагается, что Microsoft опубликует список изменений Microsoft Edge Stable Build 81 позже.
Илья Источник:
neowin.net
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