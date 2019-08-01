Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 81. После Edge 81 планируется релиз Edge 83, так как Microsoft решила пропустить версию 82.В версии 81 не так уж много новых функций, хотя она должна включать локализацию DevTools для 11 языков, о чем было объявлено еще в начале февраля. Она также имеет упрощенные профили Jamf Pro на macOS.Предполагается, что Microsoft опубликует список изменений Microsoft Edge Stable Build 81 позже.