Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 81
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:26
- Просмотров: 249
Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge Stable Build 81. После Edge 81 планируется релиз Edge 83, так как Microsoft решила пропустить версию 82.
В версии 81 не так уж много новых функций, хотя она должна включать локализацию DevTools для 11 языков, о чем было объявлено еще в начале февраля. Она также имеет упрощенные профили Jamf Pro на macOS.
Предполагается, что Microsoft опубликует список изменений Microsoft Edge Stable Build 81 позже.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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