Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 81.0.416.53
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 15:21
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 81.0.416.53.
Новые функции
• Коллекции теперь доступны. Вы можете начать работу, щелкнув иконку коллекций рядом с адресной строкой. Это действие открывает панель «Коллекции», где вы можете создавать, редактировать и просматривать коллекции. Microsoft разработала коллекции на основе того, что вы делаете в Интернете. Если вы являетесь покупателем, путешественником, учителем или студентом, коллекции могут помочь. Узнать больше;
• Разрешить удаление (Скрыть из панели инструментов) кнопки «Коллекции» с панели инструментов Microsoft Edge для обеспечения согласованности;
• Предварительный автоматический вход в Active Directory будет предназначен только для организаций, которые его включили. Если пользователи уже вошли в систему с предварительной учетной записью AD, они смогут выйти из нее. Пользователи будут автоматически входить в систему с основной учетной записью в своей операционной системе только в том случае, если это учетная запись MSA или Azure AD. Администраторы могут включить автоматический вход с предварительной учетной записью AD с помощью политики ConfigureOnPremisesAccountAutoSignIn;
• Application Guard. Поддержка расширений теперь доступна в контейнере;
• Добавлено сообщение, информирующее пользователей о том, что Internet Explorer не установлен, когда они переходят на страницу, настроенную для открытия в режиме Internet Explorer;
• Обновлен инструмент 3D View в Microsoft Edge DevTools с новой функцией, помогающей отлаживать контекст стекирования z-index. 3D View показывает представление глубины DOM (Document Object Model) с использованием цвета и укладки, а представление z-Index помогает изолировать различные контексты стекирования вашей страницы. Узнать больше;
• Инструменты F12 Dev локализованы на 10 новых языках, поэтому они будут соответствовать языку, используемому в остальной части браузера. Узнать больше;
• Добавлена поддержка воспроизведения Dolby Vision. В Windows 10 Build 17134 с поддержкой Dolby Vision (April 2018 Update) веб-сайты могут отображать содержимое Dolby Vision. Узнайте, как включить контент Dolby Vision c Netflix;
• Microsoft Edge теперь может идентифицировать и удалять дубликаты избранного и объединять папки с одинаковыми именами. Чтобы получить доступ к инструменту, нажмите звездочку на панели инструментов браузера и выберите «Удалить дубликаты избранного». Вы можете подтвердить изменения, и любые обновления вашего избранного будут синхронизироваться между устройствами;
• Microsoft слышала от пользователей, что может быть трудно отличить обычное окно просмотра в темной теме от окна InPrivate, поскольку обе оконные рамки темные. Новая твердая синяя таблетка InPrivate в правом верхнем углу помогает убедить пользователей, что они просматривают InPrivate;
• Откройте внешние ссылки в правильном профиле браузера. Выберите профиль по умолчанию для ссылок, открытых для внешних приложений, которые будут открываться из edge://settings/multiProfileSettings;
• Добавлено предупреждение, предупреждающее пользователей, которые входят в профиль браузера с учетной записью после того, как ранее вошли в другую учетную запись. Это предупреждение поможет предотвратить непреднамеренное слияние данных;
• Если у вас есть платежные карты, сохраненные в вашей учетной записи Microsoft, вы можете использовать их в Microsoft Edge при заполнении форм оплаты. Карты в вашей учетной записи Microsoft будут синхронизироваться между десктопными устройствами, и полная информация будет предоставлена веб-сайту после двухфакторной аутентификации (код CVC и ваша идентификационная информация Microsoft). Для дальнейшего удобства вы можете выбрать безопасное сохранение копии карты на устройстве во время аутентификации;
• Функция Line Focus предназначена для пользователей, которые любят сосредоточиться на ограниченной части контента, когда они читают. Это позволяет пользователям сосредоточиться на одной, трех или пяти строках за раз и затемняет остальную часть страницы, чтобы пользователи могли читать без отвлечения внимания. Пользователи могут прокручивать страницу с помощью сенсорных клавиш или клавиш со стрелками, а фокус смещается соответствующим образом;
• Microsoft Edge теперь интегрирован с Windows Speller на платформах Windows 8.1 и выше. Эта интеграция обеспечивает большую языковую поддержку, доступ к большему количеству языковых словарей и возможность использования кастомных словарей Windows. От пользователей не требуется никаких дополнительных действий, если в настройках языка ОС добавлен язык. Кроме того, в настройках Microsoft Edge включен переключатель проверки орфографии языка;
• При открытии PDF-документов с помощью Microsoft Edge пользователи теперь смогут создавать основные моменты, изменять цвет и удалять основные моменты. Эта функция помогает при обращении к важным частям документа позднее, а также для совместной работы;
• При загрузке длинных PDF-документов, которые были оптимизированы для Интернета, просматриваемые пользователем страницы будут загружаться быстрее, параллельно, в то время как остальная часть документа загружается;
• Теперь проще запустить Immersive Reader для веб-сайта, просто нажав клавишу F9;
• Теперь проще начать читать вслух с помощью сочетания клавиш (Ctrl + Shift + U);
• Добавлен параметр командной строки MSI, который позволяет подавлять создание иконок рабочего стола при установке Microsoft Edge. В следующем примере показано, как использовать этот новый параметр: MicrosoftEdgeEnterpriseX64.msi DONOTCREATEDESKTOPSHORTCUT= true. В следующем релизе будет создана групповая политика для поддержки этой функции;
Новые групповые политики
• AmbientAuthenticationInPrivateModesEnabled – Включает внешнюю аутентификацию для профилей InPrivate и Guest;
• AudioSandboxEnabled – Разрешает запуск аудио-песочницы;
• ForceLegacyDefaultReferrerPolicy – Использует политику реферера по умолчанию (no-referer-when-downgrade);
• GloballyScopeHTTPAuthCacheEnabled – Включает глобальный кэш проверки подлинности HTTP;
• ImportExtensions – Разрешает импорт расширений;
• ImportCookies – Разрешает импорт файлов Cookies;
• ImportShortcuts – Разрешает импорт ярлыков;
• InternetExplorerIntegrationSiteRedirect – Указывает, как ведут себя переходы «внутри страницы» к ненастроенным сайтам при запуске со страниц режима Internet Explorer;
• StricterMixedContentTreatmentEnabled – Включает более строгую обработку для смешанного контента;
• TLS13HardeningForLocalAnchorsEnabled – Включает функцию безопасности TLS 1.3 для локальных якорей доверия;
• ConfigureOnPremisesAccountAutoSignIn – Настраивает автоматический вход в систему с помощью учетной записи домена Active Directory, если нет учетной записи домена Azure AD;
Изменения в названии и заголовке политики
• Политика OmniboxMSBProviderEnabled изменена на AddressBarMicrosoftSearchInBingProviderEnabled – Заголовок для политики «Включить предложения Microsoft Search в предложениях Bing в адресной строке»;
Устаревшие политики
• WebComponentsV0Enabled – Повторно включает API Web Components v0 до M84;
• WebDriverOverridesIncompatiblePolicies – Разрешает WebDriver переопределять несовместимое;
Исправления
• Исправлена проблема, из-за которой режим IE в Microsoft Edge отображал диалоговое окно загрузки даже после загрузки файла;
• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Edge сбрасывал сессионные файлы cookie, когда страница, уже находящаяся в режиме IE, запускалась для открытия новой вкладки режима IE;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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