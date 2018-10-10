Microsoft будет поддерживать Windows 10 October 2018 Update до 10 ноября 2020 года
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:17
- Просмотров: 72
Ожидалось, что поддержка обновления Windows 10 October 2018 Update, также известного как Windows 10 версии 1809, завершится в следующем месяце. Microsoft уже начала автоматически обновлять этих пользователей до последней версии Windows 10, но из-за продолжающегося коронавирусного кризиса компания признает, что сейчас не самое подходящее время для обновления клиентов до новой версии Windows 10.
Вот почему компания анонсировала расширение поддержки Windows 10 October 2018 Update до 10 ноября 2020 года. Это относится к редакциям Home, Pro, Pro Education и Pro for Workstations, а окончание обслуживания для редакций Enterprise и Education произойдет 11 мая 2021 года.
Microsoft также заявила о том, что временно прекратит переводить пользователей Home и Pro Windows 10 October 2018 на более новую версию ОС.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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