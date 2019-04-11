Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.478.5
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:49
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 83.0.478.5. Это релиз-кандидат для бета-версии для основной версии 83, и, поскольку он также ненамного новее, чем сборка канала Dev на прошлой неделе, это относительно легкая неделя с точки зрения изменений. Что касается известных проблем, Microsoft сделала некоторые исправления для высокой, постоянной загрузки ЦП в случайных расширениях или вкладках, но, поскольку может быть много возможных причин, компании все еще очень интересно знать места, где люди все еще видят это, особенно если это может быть последовательно воспроизведено. У компании также есть дискуссия для всех, кто хотел бы иметь возможность синхронизировать данные между Edge и Chrome: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/ongoing-sync-between-microsoft-edge-and-chrome-discussion/m-p/1297130. Что касается нового и заслуживающего упоминания:
Добавлены функции:
• Добавлена возможность выделять текст и читать вслух только выделенный фрагмент;
• Добавлена возможность добавлять псевдонимы к платежным картам, которые хранятся для удобства дифференциации;
• Добавлена поддержка сайтов, запрашивающих разрешение на редактирование файлов на вашем устройстве (поддерживается не всеми устройствами);
• Добавлена поддержка импорта данных из Firefox с помощью политики управления «Автоматический импорт при первом запуске»;
• Добавлена поддержка политики управления режимом DNS Over HTTPS из вышестоящего Chromium;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой процессы случайного рендеринга иногда использовали высокие, постоянные объемы ЦП;
• Исправлена проблема, из-за которой закрытие вкладки иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой закрытие вкладки, содержащей PDF-документ, иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлен сбой при запуске на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка сообщить о небезопасном веб-сайте иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой использование режима Picture-in-Picture для просмотра видео иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой перетаскивание изображения в коллекцию иногда приводило к сбою панели «Коллекции»;
Изменено поведение:
• Изменена страница «Пароли» в разделе «Настройки», чтобы больше не показывать количество символов в пароле, прежде чем получить разрешение на отображение самого пароля;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке скопировать данные из формы в PDF-файле иногда копировался текст из основного содержимого PDF-файла, если в это время какой-либо текст был выделен;
• Исправлена проблема, из-за которой PDF-файлы не загружались автоматически, если включена политика управления «Всегда открывать PDF-файлы извне»;
• Улучшено обнаружение сайтов, на которых отправляется информация о платеже, чтобы предлагать лучшие варианты того, когда сохранять информацию о платежной карте;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке вручную импортировать данные из Firefox иногда отображалось несколько записей Firefox;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие окна с паролем автоматически появлялись над текстовым полем, а не под ним;
• Исправлена проблема, из-за которой политики управления, изменяющие страницу новой вкладки, нарушали настройку, показывая только панель избранного на странице новой вкладки;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в браузер с рабочей или школьной учетной записью иногда приводил к блокировке рабочих или школьных веб-сайтов, когда этого не должно быть;
• Исправлена проблема, из-за которой ссылки, создающие вкладки режима IE в новых окнах, иногда не могли создать больше вкладок после первой в новом окне;
Известные проблемы:
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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