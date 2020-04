Компания Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.207 для инсайдеров кольца Release Preview. Microsoft полагает, что сборка 19041.207 является финальной сборкой, и Microsoft продолжит совершенствовать общий опыт May 2020 Update на ПК клиентов в рамках обычной процедуры обслуживания.Сборка 19041.207 (KB4550936) включает все функции 20H1 в дополнение к следующим улучшениям качества и обновлениям безопасности:• Эта сборка является накопительной и включает в себя все исправления, выпущенные для инсайдеров Windows в кольце Slow в Build 19041.21-19041.173;• Исправлена проблема, из-за которой служба Remote Procedure Call (RPC) неожиданно закрывалась, и устройство переставало работать. Затем вы должны перезагрузить устройство;• Исправлена проблема, из-за которой Device Enrollment Status Page (ESP) на управляемых устройствах переставала отвечать на запросы, если на устройстве установлена политика, требующая перезагрузки;• Исправлена проблема, из-за которой вспышка тыловой камеры не работала должным образом на устройствах с тыловой камерой;• Есть обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows Kernel, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Media, Windows Shell, Windows Management, Windows Cloud Infrastructure, Windows Fundamentals, Windows Authentication, Windows Virtualization, Windows Core Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Update Stack и Microsoft JET Database Engine;Дополнительную информацию об устраненных уязвимостях безопасности см. в Security Update Guide Обратите внимание, что May 2020 Update будет автоматически отправлено только подмножеству инсайдеров Windows в кольце Release Preview. Все остальные пользователи могут вручную перейти в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows, вручную проверить наличие обновлений и выбрать установку May 2020 Update.Windows Mixed Reality может работать некорректно для многих пользователей в May 2020 Update. Если вы регулярно используете Windows Mixed Reality, Microsoft рекомендуем пока воздержаться от установки May 2020 Update через Release Preview. Microsoft работает над исправлением, которое надеется выпустить в начале мая.Вы можете использовать учетную запись Microsoft (MSA) или учетную запись Azure Active Directory для получения May 2020 Update в кольце Release Preview.Перейдите в Настройки Обновление и безопасность> Программа предварительной оценки Windows и нажмите кнопку «Начать».Свяжите свою учетную запись Microsoft или Azure Active Directory. Это учетная запись электронной почты, которую вы использовали для регистрации в Windows Insider Program.Выберите «Просто исправления, приложения и драйвера», чтобы присоединиться к кольцу Release Preview и получить May 2020 Update.Подтвердите юридический материал.Нажмите «Перезагрузить сейчас», чтобы убедиться, что ваш компьютер находится в кольце Release Preview. Без перезагрузки ПК ваш компьютер не будет полностью подключен. Требуется перезагрузка.После перезагрузки компьютера, дважды проверьте настройки Windows Insider Program через Настройки> Обновление и безопасность> Программа предварительной оценки Windows и убедитесь, что они показывают «Release Preview» в разделе «В каком темпе вы хотите получать новые сборки?».Если вы выберете Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows и нажмете кнопку «Проверить наличие обновлений» – ваш компьютер должен получить May 2020 Update.Как только ваш компьютер получит May 2020 Update, Microsoft продолжит выпускать накопительные обновления, как обычно, чтобы улучшить ваш опыт.Узнать другие подробности можно здесь