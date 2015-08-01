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Microsoft обновила иконку приложения «Карты» в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:51
  • Просмотров: 191


Компания Microsoft обновила иконку приложения «Карты» в Windows 10.

Microsoft обновила иконку приложения «Карты» в Windows 10


Новая иконка доступна инсайдерам Windows в кольце Fast.

Напомню, что Microsoft продолжает обновлять иконки приложений Windows 10.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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