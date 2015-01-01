Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19608.1006
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 21:03
- Просмотров: 119
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19608.1006 (KB4557426), которая содержит единственное исправление для повышения общей надежности ОС.
Вы можете изучить пресс-релиз сборки 19608 здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 39
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google Msn
Пользователей: 0
Гостей: 39
Роботы: Yandex Google Msn
+4Новостей: 11694
+0Комментариев: 39429
+0Пользователей: 9986