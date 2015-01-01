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Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19608.1006

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 21:03
  • Просмотров: 119

Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19608.1006

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19608.1006 (KB4557426), которая содержит единственное исправление для повышения общей надежности ОС.

Вы можете изучить пресс-релиз сборки 19608 здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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