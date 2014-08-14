Microsoft выпустила приложение Bing Wallpaper
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:49
- Просмотров: 33
Сегодня Microsoft выпустила приложение Bing Wallpaper. Приложение, давно запрошенное многими поклонниками Microsoft, позволяет установить изображение домашней страницы Bing в качестве обоев рабочего стола для Windows.
Легкое приложение довольно простое и понятное. После загрузки и запуска оно автоматически изменяет фон вашего рабочего стола на те же обои, которые видны в поисковой системе Bing каждый день. Как правило, это включает в себя изображения со всего мира, будь то животные, достопримечательности, пейзажи, растения и многое другое.
Пользователи также могут переключаться между изображениями и различными обоями домашней страницы Bing со всей недели. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши на панели задач и нажав левую и правую клавиши со стрелками.
Интересно, что приложение также предлагает возможность установить Bing в качестве домашней страницы и в качестве поисковой системы по умолчанию в Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox или Google Chrome.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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