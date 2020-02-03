Приложение «Блокнот» стало доступно для загрузки в Microsoft Store

Уже более 30 лет Блокнот является быстрым и простым текстовым редактором в Windows, и теперь он доступен в Магазине Microsoft! Просматривайте, редактируйте и ищите текстовые документы и файлы исходного кода мгновенно.

Приложение «Блокнот» доступно для загрузки в Microsoft Store.Вот описание приложения:Приложение «Блокнот» в Microsoft Store также имеет новую иконку. После установки на ПК вы можете закрепить это приложение в меню «Пуск» или на панели задач для быстрого доступа.