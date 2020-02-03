Приложение «Блокнот» стало доступно для загрузки в Microsoft Store
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:49
- Просмотров: 252
Приложение «Блокнот» доступно для загрузки в Microsoft Store.
Вот описание приложения:
Уже более 30 лет Блокнот является быстрым и простым текстовым редактором в Windows, и теперь он доступен в Магазине Microsoft! Просматривайте, редактируйте и ищите текстовые документы и файлы исходного кода мгновенно.
Приложение «Блокнот» в Microsoft Store также имеет новую иконку. После установки на ПК вы можете закрепить это приложение в меню «Пуск» или на панели задач для быстрого доступа.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 34
Пользователей: 1
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
gobro
Пользователей: 1
Гостей: 33
Роботы: Yandex Google
+2Новостей: 11701
+0Комментариев: 39429
+0Пользователей: 9986