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Приложение «Блокнот» стало доступно для загрузки в Microsoft Store

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:49
  • Просмотров: 252


Приложение «Блокнот» доступно для загрузки в Microsoft Store.

Вот описание приложения:

Уже более 30 лет Блокнот является быстрым и простым текстовым редактором в Windows, и теперь он доступен в Магазине Microsoft! Просматривайте, редактируйте и ищите текстовые документы и файлы исходного кода мгновенно.


Приложение «Блокнот» в Microsoft Store также имеет новую иконку. После установки на ПК вы можете закрепить это приложение в меню «Пуск» или на панели задач для быстрого доступа.
Илья Источник:
microsoft.com
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