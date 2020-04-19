Пользователи Windows 10 жалуются на обновление KB4549951
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:30
- Просмотров: 319
Обновление KB4549951 вызывает проблемы у пользователей Windows 10. Интересно, что журнал изменений обновления KB4549951 не содержит известных проблем.
После установки обновления пользователям выдаются общие сообщения об ошибках, такие как 0x8007000d, 0x800f081f, 0x80073701 и т. д. И теперь, поскольку обновление предлагает некоторые важные функции безопасности, неспособность установить обновление вызывает беспокойство.
Еще хуже то, что после установки обновления вы столкнетесь с множеством других проблем, которые будут вмешиваться в ваш рабочий процесс. После установки обновления KB4549951 пользователи сталкиваются с такими проблемами, как неисправность Bluetooth и Wi-Fi, проблемы с подключением, BSOD, плохая производительность системы. Некоторые пользователи также сталкиваются с полным сбоем системы.
Microsoft пока не признала эти проблемы, а это значит, что у нас нет официальных решений.
Есть одно простое решение — удалить обновление KB4549951.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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