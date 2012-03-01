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Поиск Windows 10 теперь предлагает трекер COVID-19

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:59
  • Просмотров: 163


В наши дни все озабочены распространением COVID-19.

Сегодня Microsoft предоставила способ оставаться в курсе распространения вируса по всему миру.

Microsoft добавила ссылки на консоль Windows Search, связанные со службами Bing и MSN.

Ссылки позволяют просматривать интерактивную карту Bing в вашем браузере, которую можно увидеть ниже:



Кнопка «Показать заголовки» позволяет перейти на страницу новостей MSN.

Если у вас было более чем достаточно новостей о коронавирусе, то вы можете закрыть модуль, нажав на кнопку «X».

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
htnovo.net
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