Поиск Windows 10 теперь предлагает трекер COVID-19
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:59
- Просмотров: 163
В наши дни все озабочены распространением COVID-19.
Сегодня Microsoft предоставила способ оставаться в курсе распространения вируса по всему миру.
Microsoft добавила ссылки на консоль Windows Search, связанные со службами Bing и MSN.
Ссылки позволяют просматривать интерактивную карту Bing в вашем браузере, которую можно увидеть ниже:
Кнопка «Показать заголовки» позволяет перейти на страницу новостей MSN.
Если у вас было более чем достаточно новостей о коронавирусе, то вы можете закрыть модуль, нажав на кнопку «X».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
htnovo.net
htnovo.net
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