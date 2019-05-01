Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.815 и 18362.815
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 04:21
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.815 и 18362.815.
Вот список исправлений:
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения не открывались после обновления с предыдущей версии Windows, и появлялось диалоговое окно исключения Bad Image;
• Исправлена проблема, которая отключала уведомления для устройств, которые использовали Virtual Private Network (VPN) в сотовой сети;
• Исправлена проблема, которая не позволяла возобновить игру Microsoft Xbox на устройстве Windows после обновления с предыдущей версии Windows;
• Исправлена проблема, которая приводила к тому, что поле, содержащее несколько строк текста, переставало отвечать на запросы в определенных сценариях;
• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура не появлялась во время входа в систему, когда пользователю предлагалось ввести пароль;
• Исправлена проблема, которая препятствовала открытию сенсорной клавиатуры в приложениях Universal Windows Platform (UWP) при подключении USB-устройств;
• Исправлена проблема, которая отображала неправильные свойства папки в проводнике, если путь длиннее MAX_PATH;
• Исправлена проблема, из-за которой не отображался правильный экран блокировки, если выполнялись следующие условия:
• Политика Group Policy Object (GPO) «Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Interactive Logon: Do not require Ctrl+Alt+Del Computer» отключена;
• Политика GPO «Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logon\Turn off app notifications on the lock screen» включена;
• Раздел реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\DisableLogonBackgroundImage имел значение 1;
• Исправлена проблема, которая создавала неожиданные уведомления, связанные с изменением параметров приложения по умолчанию;
• Исправлена проблема, из-за которой экран входа в систему становился размытым;
• Исправлена проблема, из-за которой Центр обновления Windows переставал отвечать на запросы при проверке наличия обновлений;
• Исправлена проблема, которая препятствовала открытию страницы «Варианты входа» с помощью ms-settings:signinoptions-launchfingerprintenrollment Uniform Resource Identifier (URI);
• Исправлена проблема с параметрами групповой политики Bluetooth на устройствах Microsoft Surface Pro X;
• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139), когда Windows выходила из спящего режима и включала определенные Bluetooth-гарнитуры;
• Исправлена проблема с надежностью в WDF01000.sys;
• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку в logman.exe. Ошибка: «Требуется учетная запись пользователя для фиксации текущих свойств набора сборщиков данных»;
• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователям устанавливать ключи REG_EXPAND_SZ в некоторых автоматизированных сценариях;
• Исправлена проблема, которая приводила к утечке памяти в процессе LsaIso.exe, когда сервер находился под большой нагрузкой проверки подлинности и включена Credential Guard;
• Исправлена проблема, которая приводила к сбою инициализации Trusted Platform Module (TPM) с ошибкой системного события 14 и препятствовала доступу Windows к TPM;
• Исправлена проблема, которая приводила к тайм-ауту и сбою связи с TPM;
• Исправлена проблема, которая препятствовала правильной работе хэш-подписи с использованием Microsoft Platform Crypto Provider для TPMs. Эта проблема также могла повлиять на сетевое программное обеспечение, такое как VPN-приложения;
• Исправлена проблема, из-за которой приложения, работающие в среде Azure Active Directory, не могли получать уведомления об изменении учетной записи. Это происходило при использовании Web Account Manager (WAM) и API WebAccountMonitor;
• Исправлена проблема, из-за которой системы переставали работать с кодом остановки 0x3B при запуске двоичного файла, подписанного отозванным сертификатом;
• Исправлена проблема с объединением политик Windows Defender Application Control, которая иногда приводит к ошибке идентификатора дубликата правила и вызывала сбой команды PowerShell Merge-CIPolicy;
• Исправлена проблема, которая препятствовала изменению пин-кода пользователя после подключения устройства к Microsoft Workplace Join;
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось распечатать содержимое, которое находилось за пределами полей документа;
• Исправлена проблема, из-за которой средства управления Microsoft Internet Information Services (IIS), такие как IIS Manager, не могли управлять приложением ASP.NET, настроившим параметры cookie SameSite в файле web.config;
• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Edge переставал работать, если вы пытались использовать функцию вставки на веб-страницах, когда функция вырезания и вставки отключена с помощью политики и активен Windows Defender Application Guard;
• Исправлена проблема, из-за которой служба буфера обмена неожиданно переставала работать при выходе из системы;
• Исправлена проблема, которая отображала черный экран для пользователей Windows Virtual Desktop, когда они пытались войти в систему;
Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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