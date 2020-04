Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.815 и 18362.815.Вот список исправлений:• Исправлена проблема, из-за которой некоторые приложения не открывались после обновления с предыдущей версии Windows, и появлялось диалоговое окно исключения Bad Image;• Исправлена проблема, которая отключала уведомления для устройств, которые использовали Virtual Private Network (VPN) в сотовой сети;• Исправлена проблема, которая не позволяла возобновить игру Microsoft Xbox на устройстве Windows после обновления с предыдущей версии Windows;• Исправлена проблема, которая приводила к тому, что поле, содержащее несколько строк текста, переставало отвечать на запросы в определенных сценариях;• Исправлена проблема, из-за которой сенсорная клавиатура не появлялась во время входа в систему, когда пользователю предлагалось ввести пароль;• Исправлена проблема, которая препятствовала открытию сенсорной клавиатуры в приложениях Universal Windows Platform (UWP) при подключении USB-устройств;• Исправлена проблема, которая отображала неправильные свойства папки в проводнике, если путь длиннее MAX_PATH;• Исправлена проблема, из-за которой не отображался правильный экран блокировки, если выполнялись следующие условия:• Политика Group Policy Object (GPO) «Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\Security Options\Interactive Logon: Do not require Ctrl+Alt+Del Computer» отключена;• Политика GPO «Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logon\Turn off app notifications on the lock screen» включена;• Раздел реестра HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System\DisableLogonBackgroundImage имел значение 1;• Исправлена проблема, которая создавала неожиданные уведомления, связанные с изменением параметров приложения по умолчанию;• Исправлена проблема, из-за которой экран входа в систему становился размытым;• Исправлена проблема, из-за которой Центр обновления Windows переставал отвечать на запросы при проверке наличия обновлений;• Исправлена проблема, которая препятствовала открытию страницы «Варианты входа» с помощью ms-settings:signinoptions-launchfingerprintenrollment Uniform Resource Identifier (URI);• Исправлена проблема с параметрами групповой политики Bluetooth на устройствах Microsoft Surface Pro X;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку остановки KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE (139), когда Windows выходила из спящего режима и включала определенные Bluetooth-гарнитуры;• Исправлена проблема с надежностью в WDF01000.sys;• Исправлена проблема, которая вызывала ошибку в logman.exe. Ошибка: «Требуется учетная запись пользователя для фиксации текущих свойств набора сборщиков данных»;• Исправлена проблема, которая не позволяла пользователям устанавливать ключи REG_EXPAND_SZ в некоторых автоматизированных сценариях;• Исправлена проблема, которая приводила к утечке памяти в процессе LsaIso.exe, когда сервер находился под большой нагрузкой проверки подлинности и включена Credential Guard;• Исправлена проблема, которая приводила к сбою инициализации Trusted Platform Module (TPM) с ошибкой системного события 14 и препятствовала доступу Windows к TPM;• Исправлена проблема, которая приводила к тайм-ауту и сбою связи с TPM;• Исправлена проблема, которая препятствовала правильной работе хэш-подписи с использованием Microsoft Platform Crypto Provider для TPMs. Эта проблема также могла повлиять на сетевое программное обеспечение, такое как VPN-приложения;• Исправлена проблема, из-за которой приложения, работающие в среде Azure Active Directory, не могли получать уведомления об изменении учетной записи. Это происходило при использовании Web Account Manager (WAM) и API WebAccountMonitor;• Исправлена проблема, из-за которой системы переставали работать с кодом остановки 0x3B при запуске двоичного файла, подписанного отозванным сертификатом;• Исправлена проблема с объединением политик Windows Defender Application Control, которая иногда приводит к ошибке идентификатора дубликата правила и вызывала сбой команды PowerShell• Исправлена проблема, которая препятствовала изменению пин-кода пользователя после подключения устройства к Microsoft Workplace Join;• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось распечатать содержимое, которое находилось за пределами полей документа;• Исправлена проблема, из-за которой средства управления Microsoft Internet Information Services (IIS), такие как IIS Manager, не могли управлять приложением ASP.NET, настроившим параметры cookie SameSite в файле web.config;• Исправлена проблема, из-за которой Microsoft Edge переставал работать, если вы пытались использовать функцию вставки на веб-страницах, когда функция вырезания и вставки отключена с помощью политики и активен Windows Defender Application Guard;• Исправлена проблема, из-за которой служба буфера обмена неожиданно переставала работать при выходе из системы;• Исправлена проблема, которая отображала черный экран для пользователей Windows Virtual Desktop, когда они пытались войти в систему;Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь