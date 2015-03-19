Microsoft не будет реализовывать функцию «Список для чтения» в Microsoft Edge на Chromium
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:44
- Просмотров: 88
Компания Microsoft не будет реализовывать функцию «Список для чтения» в Microsoft Edge на Chromium.
Вот комментарий Microsoft:
Мы хотели бы еще раз поблагодарить всех за отзывы о списках для чтения. Мы внутренне признали, что список для чтения как функция не смог удовлетворить потребности наших пользователей. Хотя у нас есть некоторые очень увлеченные пользователи этой функции, правда заключается в том, что она мало использовалась в Legacy Edge. Помня об этом, мы решили не реализовывать эту функцию в Edge на базе Chromium.
Что касается альтернатив, мы по-прежнему считаем, что те, что упомянуты в оригинальном посте, — это то, что лучше всего подойдет пользователям. В коллекциях недавно было реализовано несколько новых функций, и мы рекомендуем вам попробовать их. Если вам интересно, куда делись ваши списки для чтения, когда вы обновили их до нового Edge, они должны быть расположены в избранном в папке «Другое избранное», которая указана как «Список для чтения».
Хотя мы не собираемся доводить эту функцию до нового Edge, мы всегда прислушиваемся и делаем выбор на основе всех ваших отзывов. Пожалуйста, продолжайте присылать отзывы о том, что вы хотели бы увидеть или чего вам не хватает!
Спасибо,
Microsoft Edge Team
Что касается альтернатив, мы по-прежнему считаем, что те, что упомянуты в оригинальном посте, — это то, что лучше всего подойдет пользователям. В коллекциях недавно было реализовано несколько новых функций, и мы рекомендуем вам попробовать их. Если вам интересно, куда делись ваши списки для чтения, когда вы обновили их до нового Edge, они должны быть расположены в избранном в папке «Другое избранное», которая указана как «Список для чтения».
Хотя мы не собираемся доводить эту функцию до нового Edge, мы всегда прислушиваемся и делаем выбор на основе всех ваших отзывов. Пожалуйста, продолжайте присылать отзывы о том, что вы хотели бы увидеть или чего вам не хватает!
Спасибо,
Microsoft Edge Team
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
Microsoft удалила функцию «Показать эту страницу с помощью Internet Explorer» из Microsoft Edge на Chromium
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 50
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 50
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 11718
+0Комментариев: 39430
+0Пользователей: 9986