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Microsoft не будет реализовывать функцию «Список для чтения» в Microsoft Edge на Chromium

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:44
  • Просмотров: 88


Компания Microsoft не будет реализовывать функцию «Список для чтения» в Microsoft Edge на Chromium.

Вот комментарий Microsoft:

Мы хотели бы еще раз поблагодарить всех за отзывы о списках для чтения. Мы внутренне признали, что список для чтения как функция не смог удовлетворить потребности наших пользователей. Хотя у нас есть некоторые очень увлеченные пользователи этой функции, правда заключается в том, что она мало использовалась в Legacy Edge. Помня об этом, мы решили не реализовывать эту функцию в Edge на базе Chromium.

Что касается альтернатив, мы по-прежнему считаем, что те, что упомянуты в оригинальном посте, — это то, что лучше всего подойдет пользователям. В коллекциях недавно было реализовано несколько новых функций, и мы рекомендуем вам попробовать их. Если вам интересно, куда делись ваши списки для чтения, когда вы обновили их до нового Edge, они должны быть расположены в избранном в папке «Другое избранное», которая указана как «Список для чтения».

Хотя мы не собираемся доводить эту функцию до нового Edge, мы всегда прислушиваемся и делаем выбор на основе всех ваших отзывов. Пожалуйста, продолжайте присылать отзывы о том, что вы хотели бы увидеть или чего вам не хватает!

Спасибо,
Microsoft Edge Team


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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