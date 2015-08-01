Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обновила иконку приложения «Камера» в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 19:05
  • Просмотров: 112


Компания Microsoft обновила иконку приложения «Камера» в Windows 10.



Microsoft обновила иконку приложения «Камера» в Windows 10



Напомню, что Microsoft продолжает обновлять иконки приложений Windows 10.
Илья Источник:
mspoweruser.com
  • +1
Похожие новости
Microsoft обновила иконку приложения «Карты» в Windows 10

Microsoft обновила иконку приложения «Карты» в Windows 10

Microsoft начала развёртывать новую иконку для приложения «Люди» в Windows 10 (Обновлено)

Microsoft начала развёртывать новую иконку для приложения «Люди» в Windows 10 (Обновлено)

В сеть попала новая иконка приложения «Камера» для Windows 10

В сеть попала новая иконка приложения «Камера» для Windows 10

Microsoft обновила иконки приложения «Настройки» в Windows 10 Mobile Build 14342

Microsoft обновила иконки приложения «Настройки» в Windows 10 Mobile Build 14342

Microsoft обновила приложения Фотографии и Камера Windows

Microsoft обновила приложения Фотографии и Камера Windows




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 53
Пользователей: 0
Гостей: 53
Роботы: Yandex Google
+9  
Новостей: 11718
+0  
Комментариев: 39430
+0  
Пользователей: 9986