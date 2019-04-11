Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила Microsoft Edge Insider Beta Build 83

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:22
  • Просмотров: 120

Microsoft выпустила Microsoft Edge Insider Beta Build 83

Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge Insider Beta Build 83. В этом обновлении вас ждет множество функций, включая синхронизацию расширений, дополнительные настройки для инструмента PDF Pen, Line Focus в Immersive Reader и добавление нескольких вкладок в новую коллекцию.

Предполагается, что Microsoft опубликует список изменений Microsoft Edge Insider Beta Build 83 позже.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoftedgeinsider.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Beta Build 81

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Beta Build 81

Microsoft запустила сайт Microsoft Edge Addons (BETA)

Microsoft запустила сайт Microsoft Edge Addons (BETA)

Microsoft выпустила первое обновление для Microsoft Edge Beta

Microsoft выпустила первое обновление для Microsoft Edge Beta

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 76.0.172.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 76.0.172.0

Microsoft опубликовала список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 75.0.139.4

Microsoft опубликовала список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 75.0.139.4




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Yandex Google
+9  
Новостей: 11721
+1  
Комментариев: 39431
+0  
Пользователей: 9986