Microsoft выпустила Microsoft Edge Insider Beta Build 83
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:22
- Просмотров: 120
Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge Insider Beta Build 83. В этом обновлении вас ждет множество функций, включая синхронизацию расширений, дополнительные настройки для инструмента PDF Pen, Line Focus в Immersive Reader и добавление нескольких вкладок в новую коллекцию.
Предполагается, что Microsoft опубликует список изменений Microsoft Edge Insider Beta Build 83 позже.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
microsoftedgeinsider.com
microsoftedgeinsider.com
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