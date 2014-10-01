Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:48
- Просмотров: 133
Компания Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей.
Skype для Windows, Mac, Linux и Web
• Это может быть, где угодно: Хотите выглядеть так, будто вы звоните с пляжа или из космоса? Теперь вы можете, с помощью пользовательских фонов для ваших видеозвонков. Узнайте больше о фонах в Skype;
• Примечание: Улучшения фона недоступны в Skype для Windows 10 (версия 14);
• Поделитесь всем этим, Часть 2: Теперь вы можете обмениваться файлами непосредственно с вашего Mac на ваши контакты Skype;
• Быстрее на жеребьевке: Теперь у вас есть более быстрый доступ к элементам управления вызовами в меню чата. Узнайте больше о том, что вы можете сделать во время разговора;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.skype.com
support.skype.com
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