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Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:48
  • Просмотров: 133

Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей

Компания Microsoft выпустила Skype 8.59.0.77 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux и Web

Это может быть, где угодно: Хотите выглядеть так, будто вы звоните с пляжа или из космоса? Теперь вы можете, с помощью пользовательских фонов для ваших видеозвонков. Узнайте больше о фонах в Skype;
Примечание: Улучшения фона недоступны в Skype для Windows 10 (версия 14);
Поделитесь всем этим, Часть 2: Теперь вы можете обмениваться файлами непосредственно с вашего Mac на ваши контакты Skype;
Быстрее на жеребьевке: Теперь у вас есть более быстрый доступ к элементам управления вызовами в меню чата. Узнайте больше о том, что вы можете сделать во время разговора;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.skype.com
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