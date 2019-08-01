Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.11
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:12
- Просмотров: 173
Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.11.
Локализация
Это первая версия Windows Terminal, которая поддерживает неанглоязычные языки пользовательского интерфейса. Microsoft все еще работает над ошибками, поэтому, пожалуйста, потерпите немного.
Обновления настроек
Microsoft внесла некоторые изменения в настройки, на которые хотела бы обратить ваше внимание. Microsoft рекомендует вам переместить ваш файл настроек из папки и сделать так, чтобы Terminal автоматически генерировал новый. Затем вы можете скопировать свои настройки обратно.
Settings.json
Файл profiles.json был переименован в settings.json. Если у вас уже установлен Terminal, имя вашего файла будет автоматически обновлено.
Cascadia Code
Cascadia Code был установлен в качестве шрифта по умолчанию для всех профилей, автоматически генерируемых Terminal. Если вы хотите изменить свой шрифт, то можете добавить свойство fontFace в любой профиль или в раздел по умолчанию.
Цветовые схемы Tango
Terminal теперь поставляется с цветовыми схемами Tango Dark и Tango Light.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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