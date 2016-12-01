Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 83.0.478.13

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:34
  • Просмотров: 133

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 83.0.478.13

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 83.0.478.13.

Новые функции

• Улучшения Microsoft Defender SmartScreen: Внесено несколько улучшений в службу Microsoft Defender SmartScreen, таких как улучшенная защита от вредоносных сайтов, перенаправляющих при загрузке, и блокировка фреймов верхнего уровня, которая полностью заменяет вредоносные сайты страницей безопасности Microsoft Defender SmartScreen. Блокировка фреймов верхнего уровня не позволяет воспроизводить аудио и другие медиафайлы с вредоносного сайта, что упрощает работу и делает ее менее запутанной;
• В ответ на отзывы пользователей, пользователи теперь могут исключить автоматическую очистку определенных файлов cookie при закрытии браузера. Это полезно, если есть сайт, с которого пользователи не хотят выходить, но все же хотят, чтобы все остальные файлы cookie были удалены при закрытии браузера. Чтобы использовать эту функцию, перейдите в edge://settings/clearBrowsingDataOnClose и включите переключатель «Cookies и другие данные сайта»;
• Автоматическое переключение профилей теперь доступно, чтобы облегчить доступ к рабочему контенту через профили. Если вы используете несколько профилей на работе, то можете проверить их, перейдя на сайт, требующий аутентификации из вашей рабочей или школьной учетной записи, когда вы находитесь в своем личном профиле. Когда Microsoft обнаружит это, вы получите приглашение переключиться на свой рабочий профиль, чтобы получить доступ к этому сайту без аутентификации на нем. Когда вы выберете рабочий профиль, на который хотите переключиться, веб-сайт просто откроется в вашем рабочем профиле. Microsoft надеется, что это поможет вам разделить вашу работу и личные данные и поможет вам без труда получить доступ к своему рабочему контенту. Если вы не хотите, чтобы эта функция побуждала вас к переключению профилей, то можете выбрать опцию «Больше не спрашивать меня», и она исчезнет с вашего пути;
• Улучшения функции «Коллекции»:
o Вы можете использовать перетаскивание, чтобы добавить элемент в коллекцию, не открывая коллекцию. Во время перетаскивания вы также можете выбрать место в списке коллекций, куда вы хотите поместить этот элемент;
o Вы можете добавить несколько элементов в коллекцию вместо добавления одного элемента за раз. Чтобы добавить несколько элементов, выберите элементы и перетащите их в коллекцию. Или вы можете выбрать элементы, щелкнуть правой кнопкой мыши, а затем выбрать коллекцию, где вы хотите видеть эти элементы;
• Вы можете добавить все вкладки в окне Edge в новую коллекцию, не добавляя их по отдельности. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на любой вкладке и выберите «Добавить все вкладки в новую коллекцию»;
• Синхронизация расширений теперь доступна. Теперь вы можете синхронизировать ваши расширения на всех ваших устройствах! Расширения из магазинов Microsoft и Chrome будут синхронизироваться с Microsoft Edge. Чтобы использовать эту функцию: Нажмите на эллипсы (…) на панели меню, выберите раздел «Настройки». В разделе «Ваш профиль» нажмите «Синхронизировать», чтобы просмотреть параметры синхронизации. В разделе «Профили /Синхронизация» используйте переключатель, чтобы включить функцию «Расширения». Вы можете использовать групповую политику SyncTypesListDisabled, чтобы отключить синхронизацию расширений.
• Улучшено сообщение на странице управления загрузками для небезопасных загрузок, которые были заблокированы;
• Добавлена поддержка выделения наречий в Immersive Reader;

Новые групповые политики

• AllowSurfGame – Разрешает игру в Surf;
• AllowTokenBindingForUrls – Настраивает список сайтов, для которых Microsoft Edge попытается установить привязку токена;
• BingAdsSuppression – Блокирует всю рекламу в результатах поиска Bing;
• BuiltinCertificateVerifierEnabled – Определяет, будет ли встроенный верификатор сертификатов использоваться для проверки сертификатов сервера;
• ClearCachedImagesAndFilesOnExit – Очищает кэшированные изображения и файлы при закрытии Microsoft Edge;
• ConfigureShare – Настраивает опыт «Поделиться»;
• DeleteDataOnMigration – Удаляет старые данные браузера при миграции;
• DnsOverHttpsMode – Управляет режимом DNS-over-HTTPS;
• DnsOverHttpsTemplates – Указывает шаблон URI для требуемого преобразователя DNS-over-HTTPS;
• FamilySafetySettingsEnabled – Разрешает пользователям настраивать семейную безопасность;
• LocalProvidersEnabled – Разрешает предложения от местных поставщиков;
• ScrollToTextFragmentEnabled – Включает прокрутку до текста, указанного во фрагментах URL;
• ScreenCaptureAllowed – Разрешает или запрещает захват экрана;
• SyncTypesListDisabled – Настраивает список типов, исключенных из синхронизации;

Устаревшая политика

• EnableDomainActionsDownload – Включает загрузку доменных действий от Microsoft;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.453.2

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 82.0.453.2

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 80.0.361.48

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Stable Build 80.0.361.48

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Canary Build 79.0.280.0

Microsoft выпустила сборку Microsoft Edge Canary Build 79.0.280.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 77.0.223.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 77.0.223.0

Ошибка в Microsoft Edge позволяет показывать поддельные сообщения SmartScreen

Ошибка в Microsoft Edge позволяет показывать поддельные сообщения SmartScreen




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 51
Пользователей: 0
Гостей: 51
Роботы: Google Yandex Rambler
+7  
Новостей: 11725
+1  
Комментариев: 39431
+0  
Пользователей: 9986