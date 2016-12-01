Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 83.0.478.13
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:34
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 83.0.478.13.
Новые функции
• Улучшения Microsoft Defender SmartScreen: Внесено несколько улучшений в службу Microsoft Defender SmartScreen, таких как улучшенная защита от вредоносных сайтов, перенаправляющих при загрузке, и блокировка фреймов верхнего уровня, которая полностью заменяет вредоносные сайты страницей безопасности Microsoft Defender SmartScreen. Блокировка фреймов верхнего уровня не позволяет воспроизводить аудио и другие медиафайлы с вредоносного сайта, что упрощает работу и делает ее менее запутанной;
• В ответ на отзывы пользователей, пользователи теперь могут исключить автоматическую очистку определенных файлов cookie при закрытии браузера. Это полезно, если есть сайт, с которого пользователи не хотят выходить, но все же хотят, чтобы все остальные файлы cookie были удалены при закрытии браузера. Чтобы использовать эту функцию, перейдите в edge://settings/clearBrowsingDataOnClose и включите переключатель «Cookies и другие данные сайта»;
• Автоматическое переключение профилей теперь доступно, чтобы облегчить доступ к рабочему контенту через профили. Если вы используете несколько профилей на работе, то можете проверить их, перейдя на сайт, требующий аутентификации из вашей рабочей или школьной учетной записи, когда вы находитесь в своем личном профиле. Когда Microsoft обнаружит это, вы получите приглашение переключиться на свой рабочий профиль, чтобы получить доступ к этому сайту без аутентификации на нем. Когда вы выберете рабочий профиль, на который хотите переключиться, веб-сайт просто откроется в вашем рабочем профиле. Microsoft надеется, что это поможет вам разделить вашу работу и личные данные и поможет вам без труда получить доступ к своему рабочему контенту. Если вы не хотите, чтобы эта функция побуждала вас к переключению профилей, то можете выбрать опцию «Больше не спрашивать меня», и она исчезнет с вашего пути;
• Улучшения функции «Коллекции»:
o Вы можете использовать перетаскивание, чтобы добавить элемент в коллекцию, не открывая коллекцию. Во время перетаскивания вы также можете выбрать место в списке коллекций, куда вы хотите поместить этот элемент;
o Вы можете добавить несколько элементов в коллекцию вместо добавления одного элемента за раз. Чтобы добавить несколько элементов, выберите элементы и перетащите их в коллекцию. Или вы можете выбрать элементы, щелкнуть правой кнопкой мыши, а затем выбрать коллекцию, где вы хотите видеть эти элементы;
• Вы можете добавить все вкладки в окне Edge в новую коллекцию, не добавляя их по отдельности. Для этого щелкните правой кнопкой мыши на любой вкладке и выберите «Добавить все вкладки в новую коллекцию»;
• Синхронизация расширений теперь доступна. Теперь вы можете синхронизировать ваши расширения на всех ваших устройствах! Расширения из магазинов Microsoft и Chrome будут синхронизироваться с Microsoft Edge. Чтобы использовать эту функцию: Нажмите на эллипсы (…) на панели меню, выберите раздел «Настройки». В разделе «Ваш профиль» нажмите «Синхронизировать», чтобы просмотреть параметры синхронизации. В разделе «Профили /Синхронизация» используйте переключатель, чтобы включить функцию «Расширения». Вы можете использовать групповую политику SyncTypesListDisabled, чтобы отключить синхронизацию расширений.
• Улучшено сообщение на странице управления загрузками для небезопасных загрузок, которые были заблокированы;
• Добавлена поддержка выделения наречий в Immersive Reader;
Новые групповые политики
• AllowSurfGame – Разрешает игру в Surf;
• AllowTokenBindingForUrls – Настраивает список сайтов, для которых Microsoft Edge попытается установить привязку токена;
• BingAdsSuppression – Блокирует всю рекламу в результатах поиска Bing;
• BuiltinCertificateVerifierEnabled – Определяет, будет ли встроенный верификатор сертификатов использоваться для проверки сертификатов сервера;
• ClearCachedImagesAndFilesOnExit – Очищает кэшированные изображения и файлы при закрытии Microsoft Edge;
• ConfigureShare – Настраивает опыт «Поделиться»;
• DeleteDataOnMigration – Удаляет старые данные браузера при миграции;
• DnsOverHttpsMode – Управляет режимом DNS-over-HTTPS;
• DnsOverHttpsTemplates – Указывает шаблон URI для требуемого преобразователя DNS-over-HTTPS;
• FamilySafetySettingsEnabled – Разрешает пользователям настраивать семейную безопасность;
• LocalProvidersEnabled – Разрешает предложения от местных поставщиков;
• ScrollToTextFragmentEnabled – Включает прокрутку до текста, указанного во фрагментах URL;
• ScreenCaptureAllowed – Разрешает или запрещает захват экрана;
• SyncTypesListDisabled – Настраивает список типов, исключенных из синхронизации;
Устаревшая политика
• EnableDomainActionsDownload – Включает загрузку доменных действий от Microsoft;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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