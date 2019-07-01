Microsoft Edge Canary теперь может генерировать QR-коды для обмена ссылками с мобильными устройствами
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:06
- Просмотров: 124
Компания Microsoft представила новую функцию в канале Microsoft Edge Canary, которая упрощает обмен веб-страницами с ПК на мобильное устройство. Благодаря новому встроенному генератору QR-кодов, функции, которая требовала расширения в устаревшем Edge, новый браузер Edge теперь позволяет генерировать QR-коды непосредственно с веб-сайта.
Как включить новую функцию
1. Запустите Edge Canary;
2. Посетите edge://flags/#sharing-qr-code-generator;
3. Найдите флаг «Enable sharing page via QR Code» и выберите «Включено»;
4. Перезагрузите браузер;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.softpedia.com
news.softpedia.com
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