Приложение Cortana скоро позволит управлять устройствами Alexa и Surface Headphones
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:59
- Просмотров: 66
Компания Microsoft проводит A/B-тестирование новой версии приложения Cortana (2.2004.22762.0).
Новая версия включает в себя следующие улучшения:
• Приложение получит страницу под названием «Оборудование», на которой вы сможете управлять Surface Headphones, Invoke speakers и устройствами Alexa;
• Приложение Cortana получит новый экран заставки;
• Функция, которая позволяет вам запускать Cortana с вашим голосом, временно отключена (вернется со следующими обновлениями);
Эти новые функции будут доступны инсайдерам в кольце Fast.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
aggiornamentilumia.it
aggiornamentilumia.it
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