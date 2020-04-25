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Приложение Cortana скоро позволит управлять устройствами Alexa и Surface Headphones

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 19:59
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Компания Microsoft проводит A/B-тестирование новой версии приложения Cortana (2.2004.22762.0).

Новая версия включает в себя следующие улучшения:

• Приложение получит страницу под названием «Оборудование», на которой вы сможете управлять Surface Headphones, Invoke speakers и устройствами Alexa;
• Приложение Cortana получит новый экран заставки;
• Функция, которая позволяет вам запускать Cortana с вашим голосом, временно отключена (вернется со следующими обновлениями);





Эти новые функции будут доступны инсайдерам в кольце Fast.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
aggiornamentilumia.it
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