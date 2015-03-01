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Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19613.1005

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:30
  • Просмотров: 219

Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19613.1005

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19613.1005 (KB4558320) без каких-либо существенных изменений. Это обновление предназначено для тестирования конвейера обслуживания со сборками из Active Development Branch в кольце Fast.

Вы можете изучить пресс-релиз сборки 19613 здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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