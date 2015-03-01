Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19613.1005
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:30
- Просмотров: 219
Компания Microsoft выпустила сборку Windows 10 Insider Preview Build 19613.1005 (KB4558320) без каких-либо существенных изменений. Это обновление предназначено для тестирования конвейера обслуживания со сборками из Active Development Branch в кольце Fast.
Вы можете изучить пресс-релиз сборки 19613 здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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