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Устройство с одним экраном обнаружено в эмуляторе Windows 10X

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:19
  • Просмотров: 139


Ранее сообщалось, что Microsoft отложила релиз Surface Neo и Windows 10X до 2021 года.

Тем не менее, часть слухов состояла в том, что Microsoft намерена выпустить Windows 10X для устройств с одним экраном.

Теперь Гюстав Монс обнаружил такой образ в эмуляторе Windows 10X.

Илья Источник:
twitter.com/gus33000
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