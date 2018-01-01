Устройство с одним экраном обнаружено в эмуляторе Windows 10X

Microsoft Emulator (used for 10X at the moment) supports a larger device, much bigger but also single screen. This might come out soon I guess? pic.twitter.com/cprO5WNit9 — Gustave Monce (@gus33000) April 28, 2020

Ранее сообщалось, что Microsoft отложила релиз Surface Neo и Windows 10X до 2021 года.Тем не менее, часть слухов состояла в том, что Microsoft намерена выпустить Windows 10X для устройств с одним экраном.Теперь Гюстав Монс обнаружил такой образ в эмуляторе Windows 10X.