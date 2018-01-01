Устройство с одним экраном обнаружено в эмуляторе Windows 10X
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:19
- Просмотров: 139
Ранее сообщалось, что Microsoft отложила релиз Surface Neo и Windows 10X до 2021 года.
Тем не менее, часть слухов состояла в том, что Microsoft намерена выпустить Windows 10X для устройств с одним экраном.
Теперь Гюстав Монс обнаружил такой образ в эмуляторе Windows 10X.
Microsoft Emulator (used for 10X at the moment) supports a larger device, much bigger but also single screen. This might come out soon I guess? pic.twitter.com/cprO5WNit9— Gustave Monce (@gus33000) April 28, 2020
Илья Источник:
twitter.com/gus33000
twitter.com/gus33000
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