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Приложение «Ваш телефон» получит полезную функцию

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 14:20
  • Просмотров: 145


Ресурс Aggiornamenti Lumia продемонстрировал функцию «Show audio currently playing from my phone» в новой версии приложения «Ваш телефон».



Похоже, это включает в себя не только название, но и обложку альбома для трека.

Вполне возможно, что Microsoft выпустит эту функцию в ближайшее время.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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