Приложение «Ваш телефон» получит полезную функцию
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 14:20
- Просмотров: 145
Ресурс Aggiornamenti Lumia продемонстрировал функцию «Show audio currently playing from my phone» в новой версии приложения «Ваш телефон».
Your Phone | AlbumArt pic.twitter.com/4J1nh9Mic8— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) April 29, 2020
Похоже, это включает в себя не только название, но и обложку альбома для трека.
Вполне возможно, что Microsoft выпустит эту функцию в ближайшее время.
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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