Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.495.2
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 11:52
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.495.2. Хотя на этой неделе не так уж много нового, чтобы говорить об этом, Microsoft хотела, чтобы пользователи коллекций знали о потенциальной проблеме с синхронизацией. После недавнего обновления для доставки коллекций в стабильный канал в версии 81, возможно, что синхронизация коллекций не включена по умолчанию в бета-версии (поскольку она была обновлена с версии 81) или стабильной. Если это так, то вам нужно перейти в edge://settings/profiles/sync и включить её самостоятельно.
Кроме того, Microsoft собрала статью, в которой освещены некоторые функции Edge, которые облегчат работу из дома: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/04/16/get-an-edge-while-working-from-home/. Microsoft также начала обсуждение для людей, которые видели, как курсор мыши исчезал при взаимодействии с Edge, поскольку компания пытается выяснить причину этого: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/discussion-mouse-cursor-sometimes-disappears/m-p/1325945. Что касается заметных функций и исправлений на этой неделе:
Добавлены функции:
• Добавлена возможность для Guided Switch предлагать переключаться на личные профили, а не только на рабочие или школьные профили;
• Добавлена сочетание клавиш (Alt + Shift+R в Windows) для отображения панели параметров в Immersive Reader;
• Добавлена поддержка SmartScreen для блокировки потенциально нежелательных приложений, загружаемых в виде приложений ClickOnce или DirectInvoke;
• Добавлена возможность для разработчиков отлаживать экземпляры Edge, которые работают в безголовом режиме;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой при щелчке правой кнопкой мыши по кнопкам назад/вперед, чтобы открыть Travel Log, происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие на ссылку на странице управления историей для очистки данных браузера приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка поделиться несколько раз в быстрой последовательности иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда зависала установка Edge на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой первая вкладка режима IE в окне иногда зависала при начальной навигации;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в браузер не выполнялся, так как диалоговое окно входа иногда не отображалось;
• Исправлена другая проблема, из-за которой процессы случайного рендеринга иногда имели высокую и последовательную загрузку ЦП;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой вставка в текстовые поля на веб-страницах иногда не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой ярлык Edge на панели задач иногда исчезал;
• Исправлена проблема, при которой приложения появлялись в меню ...> Приложения, когда этого не должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно информации о веб-сайте не было корректным в Immersive Reader;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые поля адреса не могли оставаться пустыми при редактировании адреса, сохраненного в разделе «Настройки», даже если они должны были быть пустыми;
• Исправлена проблема, из-за которой экранная клавиатура иногда закрывала другие всплывающие окна, когда этого не должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой URL-адрес, отображаемый в Immersive Reader, представлял собой исходный URL-адрес веб-страницы, а не тот, который указывает, что режим чтения в данный момент активен;
• Исправлена проблема, из-за которой ссылка на просмотр настроек безопасности на странице настроек синхронизации переходила в расположение личных учетных записей, даже при входе в браузер с рабочей или школьной учетной записью;
• Исправлена проблема, из-за которой в коллекциях, экспортируемых в Word, иногда был неправильно установлен язык;
• Исправлена проблема, из-за которой вкладки гостевого окна отображались как «InPrivate» в диспетчере задач браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно «Поиск на странице» иногда не отображалось при использовании Shy UI;
• Исправлена проблема, из-за которой имя пользователя, отображаемое на странице «Настройки конфиденциальности», иногда имело много 0;
Известные проблемы:
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии.
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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