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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.495.2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 11:52
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.495.2

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.495.2. Хотя на этой неделе не так уж много нового, чтобы говорить об этом, Microsoft хотела, чтобы пользователи коллекций знали о потенциальной проблеме с синхронизацией. После недавнего обновления для доставки коллекций в стабильный канал в версии 81, возможно, что синхронизация коллекций не включена по умолчанию в бета-версии (поскольку она была обновлена с версии 81) или стабильной. Если это так, то вам нужно перейти в edge://settings/profiles/sync и включить её самостоятельно.

Кроме того, Microsoft собрала статью, в которой освещены некоторые функции Edge, которые облегчат работу из дома: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/04/16/get-an-edge-while-working-from-home/. Microsoft также начала обсуждение для людей, которые видели, как курсор мыши исчезал при взаимодействии с Edge, поскольку компания пытается выяснить причину этого: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/discussion-mouse-cursor-sometimes-disappears/m-p/1325945. Что касается заметных функций и исправлений на этой неделе:

Добавлены функции:

• Добавлена возможность для Guided Switch предлагать переключаться на личные профили, а не только на рабочие или школьные профили;
• Добавлена сочетание клавиш (Alt + Shift+R в Windows) для отображения панели параметров в Immersive Reader;
• Добавлена поддержка SmartScreen для блокировки потенциально нежелательных приложений, загружаемых в виде приложений ClickOnce или DirectInvoke;
• Добавлена возможность для разработчиков отлаживать экземпляры Edge, которые работают в безголовом режиме;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой при щелчке правой кнопкой мыши по кнопкам назад/вперед, чтобы открыть Travel Log, происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие на ссылку на странице управления историей для очистки данных браузера приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка поделиться несколько раз в быстрой последовательности иногда приводила к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда зависала установка Edge на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой первая вкладка режима IE в окне иногда зависала при начальной навигации;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в браузер не выполнялся, так как диалоговое окно входа иногда не отображалось;
• Исправлена другая проблема, из-за которой процессы случайного рендеринга иногда имели высокую и последовательную загрузку ЦП;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой вставка в текстовые поля на веб-страницах иногда не работала;
• Исправлена проблема, из-за которой ярлык Edge на панели задач иногда исчезал;
• Исправлена проблема, при которой приложения появлялись в меню ...> Приложения, когда этого не должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно информации о веб-сайте не было корректным в Immersive Reader;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые поля адреса не могли оставаться пустыми при редактировании адреса, сохраненного в разделе «Настройки», даже если они должны были быть пустыми;
• Исправлена проблема, из-за которой экранная клавиатура иногда закрывала другие всплывающие окна, когда этого не должно было быть;
• Исправлена проблема, из-за которой URL-адрес, отображаемый в Immersive Reader, представлял собой исходный URL-адрес веб-страницы, а не тот, который указывает, что режим чтения в данный момент активен;
• Исправлена проблема, из-за которой ссылка на просмотр настроек безопасности на странице настроек синхронизации переходила в расположение личных учетных записей, даже при входе в браузер с рабочей или школьной учетной записью;
• Исправлена проблема, из-за которой в коллекциях, экспортируемых в Word, иногда был неправильно установлен язык;
• Исправлена проблема, из-за которой вкладки гостевого окна отображались как «InPrivate» в диспетчере задач браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно «Поиск на странице» иногда не отображалось при использовании Shy UI;
• Исправлена проблема, из-за которой имя пользователя, отображаемое на странице «Настройки конфиденциальности», иногда имело много 0;

Известные проблемы:

• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии.
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
• При определенных уровнях масштабирования существует заметная грань между пользовательским интерфейсом браузера и веб-содержимым;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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Список изменений браузера Microsoft Edge в Windows 10 Build 10166

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