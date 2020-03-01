Microsoft выпустила PowerToys 0.17
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:03
- Просмотров: 77
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.17.
Вот список новых функций:
• PowerToys теперь может обновлять себя #1686;
• FancyZone теперь может привязываться к двум зонам (все еще экспериментальным, поскольку не поддерживает восстановление приложения в двух зонах);
• Для фиксированной установки машины пользователь без прав администратора снова сможет использовать PowerToys после регрессии в 0.16;
• Исправлено большинство ошибок FancyZones Virtual Desktop;
• Исправлено несколько ошибок FZ, включая правильную обработку положения панели задач;
• Иконка PowerToys в меню «Пуск» всегда будет отображаться;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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