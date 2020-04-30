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Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.208 для инсайдеров кольца Release Preview

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:15
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Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.208 для инсайдеров кольца Release Preview

Компания Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.208 для инсайдеров кольца Release Preview. Microsoft полагает, что сборка 19041.208 является финальной сборкой, и Microsoft продолжит совершенствовать общий опыт May 2020 Update на ПК клиентов в рамках обычной процедуры обслуживания.

Сборка 19041.208 (KB4558244) включает все функции 20H1 и является накопительной и включает в себя все исправления, выпущенные для инсайдеров Windows в кольце Slow в Build 19041.21-19041.207, в дополнение к следующему исправлению:

• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось отправить уведомления API NPLogonNotify от фреймворка провайдера учетных данных;

Обратите внимание, что May 2020 Update будет автоматически отправлено только подмножеству инсайдеров Windows в кольце Release Preview. Все остальные пользователи могут вручную перейти в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows, вручную проверить наличие обновлений и выбрать установку May 2020 Update.

Известные проблемы

• Windows Mixed Reality может работать некорректно для многих пользователей в May 2020 Update. Если вы регулярно используете Windows Mixed Reality, Microsoft рекомендуем пока воздержаться от установки May 2020 Update через Release Preview. Microsoft работает над исправлением, которое надеется выпустить в начале мая;
• Microsoft знаем о проблеме, когда использование инструмента DISM (Deployment Image Service and Management) для устранения повреждений в системах, работающих под управлением May 2020 Update, не всегда сообщает о правильном состоянии. Это будет исправлено в предстоящем релизе;
• Некоторые приложения используют свойство ImeMode для управления IME (Input Method Editor) для отдельных полей ввода текста, чтобы повысить эффективность ввода текста. В настоящее время эта функциональность не работает корректно в May 2020 Update. Например, числовое поле не будет автоматически переключаться в режим, который лучше всего оптимизирован для Japanese Numerical Input. Эта проблема будет исправлена в предстоящем обновлении. Чтобы обойти эту проблему в краткосрочной перспективе, либо вручную переключите режим ввода при вводе текста, либо установите флажок совместимости «Использовать предыдущую версию» для затронутой клавиатуры через Настройки> Время и язык;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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