Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.208 для инсайдеров кольца Release Preview
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:15
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Компания Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.208 для инсайдеров кольца Release Preview. Microsoft полагает, что сборка 19041.208 является финальной сборкой, и Microsoft продолжит совершенствовать общий опыт May 2020 Update на ПК клиентов в рамках обычной процедуры обслуживания.
Сборка 19041.208 (KB4558244) включает все функции 20H1 и является накопительной и включает в себя все исправления, выпущенные для инсайдеров Windows в кольце Slow в Build 19041.21-19041.207, в дополнение к следующему исправлению:
• Исправлена проблема, из-за которой не удавалось отправить уведомления API NPLogonNotify от фреймворка провайдера учетных данных;
Обратите внимание, что May 2020 Update будет автоматически отправлено только подмножеству инсайдеров Windows в кольце Release Preview. Все остальные пользователи могут вручную перейти в Настройки> Обновление и безопасность> Центр обновления Windows, вручную проверить наличие обновлений и выбрать установку May 2020 Update.
Известные проблемы
• Windows Mixed Reality может работать некорректно для многих пользователей в May 2020 Update. Если вы регулярно используете Windows Mixed Reality, Microsoft рекомендуем пока воздержаться от установки May 2020 Update через Release Preview. Microsoft работает над исправлением, которое надеется выпустить в начале мая;
• Microsoft знаем о проблеме, когда использование инструмента DISM (Deployment Image Service and Management) для устранения повреждений в системах, работающих под управлением May 2020 Update, не всегда сообщает о правильном состоянии. Это будет исправлено в предстоящем релизе;
• Некоторые приложения используют свойство ImeMode для управления IME (Input Method Editor) для отдельных полей ввода текста, чтобы повысить эффективность ввода текста. В настоящее время эта функциональность не работает корректно в May 2020 Update. Например, числовое поле не будет автоматически переключаться в режим, который лучше всего оптимизирован для Japanese Numerical Input. Эта проблема будет исправлена в предстоящем обновлении. Чтобы обойти эту проблему в краткосрочной перспективе, либо вручную переключите режим ввода при вводе текста, либо установите флажок совместимости «Использовать предыдущую версию» для затронутой клавиатуры через Настройки> Время и язык;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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