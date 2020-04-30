Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft упрощает переключение между профилями в Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 19:22
  • Просмотров: 93


Компания Microsoft анонсировала новое изменение для функции профиля в Microsoft Edge.

Теперь Microsoft добавила еще одну функцию, которая должна облегчить переключение между несколькими профилями в Edge. Называемая «Automatic Profile Switching», функция будет автоматически переключаться между рабочими, школьными или домашними профилями. Эта функция определит, когда вы пытаетесь получить доступ к рабочему веб-сайту с помощью своей личной учетной записи, и попросит вас переключить профили, чтобы вы могли получить доступ к веб-сайту без необходимости повторной аутентификации. Microsoft также добавила опцию «Больше не спрашивать», если вы не хотите получать всплывающее окно каждый раз, когда вы посещаете определенный веб-сайт. Функция профиля в настоящее время позволяет пользователям вручную переключаться между различными профилями, а также устанавливать профиль по умолчанию. Вы можете перейти в edge://settings/profiles page, чтобы управлять несколькими профилями.

Новая функция доступна в Microsoft Edge версии 83 или выше.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
  • 0
Похожие новости
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 83.0.478.13

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 83.0.478.13

Micrisoft добавила раздел «Браузер по умолчанию» в Microsoft Edge Canary

Micrisoft добавила раздел «Браузер по умолчанию» в Microsoft Edge Canary

Microsoft Edge Canary получил несколько интересных улучшений

Microsoft Edge Canary получил несколько интересных улучшений

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.8

Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 0.8

Сборка Windows 10 Build 10547 позволяет инсайдерам переключаться между различными аккаунтами Microsoft

Сборка Windows 10 Build 10547 позволяет инсайдерам переключаться между различными аккаунтами Microsoft




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.


Пользователи онлайн
Всего на сайте: 38
Пользователей: 0
Гостей: 38
Роботы: Yandex Google Rambler
+5  
Новостей: 11763
+0  
Комментариев: 39433
+0  
Пользователей: 9986