Microsoft упрощает переключение между профилями в Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:22
- Просмотров: 93
Компания Microsoft анонсировала новое изменение для функции профиля в Microsoft Edge.
Теперь Microsoft добавила еще одну функцию, которая должна облегчить переключение между несколькими профилями в Edge. Называемая «Automatic Profile Switching», функция будет автоматически переключаться между рабочими, школьными или домашними профилями. Эта функция определит, когда вы пытаетесь получить доступ к рабочему веб-сайту с помощью своей личной учетной записи, и попросит вас переключить профили, чтобы вы могли получить доступ к веб-сайту без необходимости повторной аутентификации. Microsoft также добавила опцию «Больше не спрашивать», если вы не хотите получать всплывающее окно каждый раз, когда вы посещаете определенный веб-сайт. Функция профиля в настоящее время позволяет пользователям вручную переключаться между различными профилями, а также устанавливать профиль по умолчанию. Вы можете перейти в edge://settings/profiles page, чтобы управлять несколькими профилями.
Новая функция доступна в Microsoft Edge версии 83 или выше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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