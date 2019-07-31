Приложение Xbox Game Streaming для Windows 10 обнаружено в Microsoft Store
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 19:59
- Просмотров: 76
В начале этого года Microsoft сделала функцию Xbox Console Streaming доступной на всех рынках Xbox. Как следует из названия, эта функция позволяет пользователям транслировать игры с консолей на телефон Android или ПК через приложение Xbox. Служба потоковой передачи является частью Project xCloud, которая состоит из консольной потоковой передачи игр и потоковой передачи игр через облако.
Xbox Game Streaming (Test App) (for game developers) https://t.co/HjmDkAj2r5 pic.twitter.com/wQ6KRodHFt— WalkingCat (@h0x0d) April 30, 2020
В ноябре прошлого года Microsoft заявила, что Project XCloud появится на Windows 10 в 2020 году. Теперь пользователь под ником «WalkingCat» обнаружил приложение Xbox Game Streaming в Microsoft Store. Приложение, похоже, ориентировано на разработчиков, если верить описанию. Не ясно, будет ли это приложение выпущено для пользователей, которые будут транслировать игры через облако или через консоль. Предварительные версии Project xCloud по-прежнему ограничены только устройствами Android и iOS.
Хотя о приложении пока ничего не известно, вполне возможно, что компания может создать одно приложение для потоковой передачи xCloud – как для консольной, так и для облачной потоковой передачи. Однако, судя по внешнему виду этого приложения, оно, кажется, предназначено только для разработчиков, которые готовят свои игры для потоковой передачи на консоли.
Илья Источник:
twitter.com/h0x0d
twitter.com/h0x0d
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