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Microsoft выпустит Windows 10 May 2020 Update 28 мая

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 13:22
  • Просмотров: 275


30 апреля Microsoft выпустила сборку Windows 10 19041.208 для кольца Release Preview. Сборка является новым RTM-кандидатом для Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).

Однако, в то время как можно было бы подумать, что, поскольку обновление функций получило несколько накопительных обновлений для исправления ошибок, Microsoft будет готова выпустить обновление для обычных пользователей в начале мая, предположительно во второй вторник месяца, но, похоже, что это не так. Мэри Джо Фоли сообщила, что May 2020 Update может быть выпущено только 28 мая.

Как сообщается, обновление должно было быть выпущено 12 мая, а ОЕМ-производители и разработчики должны были получить его 28 апреля. Однако эти даты были перенесены из-за эксплойта нулевого дня, который компания хочет исправить. Если брать уже пересмотренные сроки релиза, то ОЕМ-производители получат обновление 5 мая, а разработчики – 12 мая. Общая доступность намечена на 28 мая 2020 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
zdnet.com
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Slimus
Посетитель | Сегодня, 13:26
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Первая волна 12?? или все таки 28??
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