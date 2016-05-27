Microsoft Edge 83 позволяет пользователям отключать запросы уведомлений
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:38
- Просмотров: 75
Microsoft представила новую функцию в Microsoft Edge, которая позволит пользователям отключать запросы уведомлений. Microsoft позволяет пользователям навсегда блокировать все уведомления, отключив опцию «Спрашивать перед отправкой» в настройках уведомлений. Новая функция, однако, позволит пользователям временно приостанавливать запросы на уведомления, чтобы они не мешали работе.
Эта функция, получившая название «Тихие запросы уведомлений», не является новой и была доступна в качестве флага в Google Chrome Canary в прошлом году. Microsoft теперь развёртывает эту функцию для пользователей Edge на Chromium. Чтобы опробовать эту функцию, вам нужно выполнить следующие действия:
• Запустите Microsoft Edge и щелкните меню «…» в правом верхнем углу браузера;
• Перейдите в Настройки> Разрешения сайта> Уведомления;
• Включите «Тихие запросы уведомлений», которые остановят все веб-уведомления;
Чтобы снова начать получать запросы на уведомления, вам нужно вернуться назад и отключить опцию «Тихие запросы на уведомления» в настройках уведомлений.
В настоящее время эта функция доступна для Microsoft Edge 83 или выше.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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