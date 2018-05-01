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Статистика ОС и браузеров за апрель 2020 года

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:56
  • Просмотров: 266

Статистика ОС и браузеров за апрель 2020 года

Компания NetMarketShare представила статистику ОС и браузеров за апрель 2020 года.

Статистика ОС выглядит следующим образом:

• Windows 10 – 56%;
• Windows 7 – 25.59%;



Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 69.18%;
• Microsoft Edge – 7.76%;
• Firefox – 7.25%;

Илья Источник:
netmarketshare.com
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