Windows 10X сначала выйдет на одноэкранных ПК; Surface Neo задерживается

Три месяца назад Пэнос Панай стал руководителем подразделения Windows and Devices. Больше всего его взволновала возможность объединить невероятные команды для работы над продуктом, на который каждый день полагается миллиард людей во всем мире, чтобы работать, учиться, создавать и получать удовольствие. Со времени вступления в должность мир изменился так, что многие из них все еще приспосабливаются. Панай приспосабливается к работе из дома, удаленно сотрудничая с командами, и его четверо детей учатся дома.От достижения рубежа в 1 миллиард активных устройств Windows 10 ежемесячно до анонса May 2020 Update, которое скоро будет выпущено, он испытывает огромное чувство гордости и благодарности за то, что команда постоянно развивается и развивает культуру мышления, которая помогает поддерживать клиентов и друг друга.Как команда, Microsoft проводит много времени с клиентами, OEM-партнерами и командами внутри и за пределами компании, слушая и изучая. Обратная связь, которую компания слышит, заряжает энергией, и если что-то и понятно, то это то, что Windows играет важную роль в том, чтобы помочь людям ориентироваться во времени, в котором мы находимся. Клиенты используют ПК с Windows, чтобы оставаться продуктивными, подключаться и учиться в это время. Фактически, более 4 триллионов минут тратится на Windows 10 в месяц, что на 75% больше, чем в прошлом году.Поскольку мир и рутина людей меняются, важно, чтобы компания сосредоточилась на том, чтобы встретить клиентов там, где они сейчас, и помочь им добраться туда, где они хотят быть в будущем.Отличный шаг, который предпринимает команда, чтобы встретить своих клиентов там, где они есть, с Windows 10 May 2020 Update, которое, как всегда, будет бесплатным для каждого ПК с Windows 10, начиная с этого месяца.В этом обновлении Microsoft собирается сделать некоторые вещи проще и быстрее для своих клиентов, например, ввести более упрощенный способ сопряжения устройств Bluetooth в Windows. Microsoft предлагает практические улучшения в более крупных вещах, таких как улучшенная работа планшета, когда вы отсоединяете клавиатуру 2-в-1, что позволяет вам сохранить привычность вашего рабочего стола и в то же время оптимизировать его для сенсорного экрана. Как всегда, компания продолжаем фокусироваться на расширении возможностей всех пользователей Windows, и с May 2020 Update Microsoft приносит «перетаскивание» тем, кто использует функцию управления глазами*. Microsoft даже привносит немного веселья, например, делает камоджи доступным непосредственно на клавиатуре Windows emoji. ☜(゚ヮ゚☜)Для тех из вас, кто является инсайдером Windows, вы можете попробовать многие из этих новых функций еще раньше. Спасибо за помощь в формировании будущего Windows. Если вы еще не являетесь инсайдером Windows, Microsoft приглашает вас присоединиться к ним.May 2020 Update — это только первый шаг. Как команда, Microsoft стремится предоставлять значимые инновации способами, которые наиболее важны для миллиарда людей во всем мире, которые полагаются на Windows прямо сейчас. Именно поэтому в этот праздничный сезон и в следующий компания собирается ускорить внедрение инноваций в Windows 10, чтобы гарантировать, что устройства Windows — это лучший способ работать, учиться и играть. Microsoft собирается сделать важные улучшения в каждой из этих областей.С этим повышенным вниманием происходит смещение приоритетов и для Windows. Мир — это совсем другое место, чем было в октябре прошлого года, когда компания поделилась своим видением новой категории устройств Windows с двумя экранами. Поскольку Microsoft по-прежнему ставит потребности клиентов на первое место, ей необходимо сосредоточиться на удовлетворении потребностей клиентов там, где они сейчас находятся. Клиенты компании используют мощь облака больше, чем когда-либо, и Microsoft считает, что настало время по-другому взглянуть на это ускорение.С Windows 10X компания разработала гибкость, и эта гибкость позволила ей сосредоточиться на одноэкранных устройствах Windows 10X, которые используют возможности облака, чтобы помочь своим клиентам работать, учиться и играть по-новому. Эти одноэкранные устройства станут первым выражением Windows 10X, которое компания поставит своим клиентам, и Microsoft будет продолжать искать подходящий момент, совместно со своими OEM-партнерами, чтобы вывести на рынок двухэкранные устройства.Узнать другие подробности можно здесь