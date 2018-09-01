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Обновление Cortana Beta добавляет раздел «Оборудование» для управления устройствами Cortana

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 02:50
  • Просмотров: 89


Компания Microsoft обновила приложение Cortana Beta до версии 2.2004.22762.0.

Новая версия включает в себя следующие улучшения:

• Приложение получит страницу под названием «Оборудование», на которой вы сможете управлять Surface Headphones, Invoke speakers и устройствами Alexa;
• Вполне возможно, что есть другие улучшения;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
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