Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.502.0
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:11
- Просмотров: 110
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 84.0.502.0. На этой неделе у компании есть статья, описывающая автоматическое переключение профилей (ранее неофициально называемое Guided Switch) более подробно: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/04/30/automatic-profile-switching/. Что касается заметных функций и исправлений на этой неделе:
Добавлены функции:
• В предупреждение, которое появляется при запуске Edge с правами администратора, добавлена опция «Не показывать снова»;
• Добавлена возможность выхода из режима рукописного ввода/выделения в PDF-файлах, нажав клавишу Esc на клавиатуре;
• В разделе «Сохраненные платежные карты» раздела Настройки добавлена защита, требующая дополнительной авторизации перед редактированием сохраненной карты;
• Добавлена возможность Windows Information Protection для расширения на функцию «Поделиться»;
• Добавлен красный цвет маркера в PDF-файлах;
• Добавлены флажки для записей на страницах «Избранное» и «История»;
• Добавлены новые голоса для функции «Читать вслух»;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой происходил сбой всех веб-страниц и расширений сразу после загрузки;
• Исправлена проблема, из-за которой видео на некоторых сайтах, таких как Netflix, иногда не загружалось должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой при просмотре определенных страниц в разделе Настройки происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при щелчке правой кнопкой мыши выделенной части PDF-файла происходил сбой браузера;
• Исправлен сбой при входе в браузер;
• Исправлен сбой на Mac;
• Исправлена проблема, из-за которой выход из браузера и последующая попытка входа в браузер с использованием того же адреса электронной почты не удавались;
• Исправлена проблема, из-за которой экспорт коллекции в Excel или Word не удавался для некоторых имен коллекции;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой Shy UI слишком стремился развернуться, когда мышь находилась в верхней части экрана;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие подсказки иногда застревали на экране, даже если окно Edge больше не находилось на переднем плане;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие окна автозаполнения иногда появлялись поверх всплывающих окон, генерируемых веб-сайтами, при вводе текста в текстовые поля на веб-сайтах;
• Исправлена проблема, при которой диалоговое окно обратной связи иногда неожиданно закрывалось;
• Исправлена проблема, из-за которой веб-сайты, установленные в качестве приложений, иногда удалялись сами;
• Исправлена проблема, из-за которой последующие веб-страницы с одного и того же сайта иногда не могли быть установлены в качестве приложений, если есть одна страница с сайта;
• Исправлена проблема, из-за которой заголовок веб-сайтов, установленных в качестве приложений, иногда был слишком коротким;
• Исправлена проблема с вкладками режима IE, когда диалоговые окна браузера для входа на веб-сайты иногда были скрыты;
• Исправлена проблема, из-за которой вкладки режима IE иногда не масштабировались должным образом;
• Исправлена проблема, из-за которой видеоролики иногда выглядели обрезанными или слишком маленькими в кадре;
• Исправлена проблема, из-за которой поиск на странице управления избранным иногда изначально не прокручивал страницу до того места, где была найдена первая запись;
• Исправлена проблема на Mac, когда элементы управления мультимедиа иногда отображались на сенсорной панели на веб-страницах, где не было управляемого воспроизведения мультимедиа;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке удаления текста при редактировании элемента в коллекции иногда происходило непредвиденное завершение редактирования;
• Исправлена проблема с игрой Surf, когда режим Time Trial иногда не сохранял высокие результаты;
• Удалена кнопка «Назад» с некоторых сайтов, установленных в качестве приложений;
Известные проблемы:
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области в прошлом месяце. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 32
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 32
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 11785
+0Комментариев: 39434
+0Пользователей: 9986