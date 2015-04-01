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Microsoft Edge Canary предлагает пользователям ссылку на Chrome Web Store

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:54
  • Просмотров: 130


Компания Microsoft теперь предлагает пользователям посетить Chrome Web Store, чтобы получить другие расширения.

Как заметил ресурс Techdows, страница расширений Edge Canary теперь предлагает пользователям использовать Chrome Web Store для загрузки других расширений. Компания добавила ссылки как на свой магазин дополнений, так и на Chrome Web Store на странице расширений. Microsoft все еще продвигает свой магазин разширений, но новое изменение должно дать больше возможностей пользователям, которые могут быть заинтересованы в получении расширений из Chrome Web Store.



Если вы новичок в Microsoft Edge, то вам нужно будет включить «Разрешить расширения из других магазинов» на странице расширений (edge://extensions). После этого вы можете зайти в Chrome Web Store и нажать «Добавить в Chrome», чтобы загрузить и установить расширение для Microsoft Edge.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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