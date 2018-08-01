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Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 19619

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:48
  • Просмотров: 131


Microsoft выпустила официальные ISO-образы сборки Windows 10 Build 19619.

Как обычно, их можно загрузить в разделе Advanced Preview Download, который можно найти на сайте Windows Insider. Они также представлены в трех вариантах — Insider Preview, Insider Preview Enterprise и Insider Preview Home China.

Вы можете изучить пресс-релиз сборки 19619 здесь.
Илья Источник:
microsoft.com
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