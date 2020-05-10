Microsoft может выпустить Windows 10 May 2020 Update в период с 26 по 28 мая
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:43
- Просмотров: 92
Компания Microsoft выпустит Windows 10 May 2020 Update в ближайшее время. Ранее его уже получили инсайдеры кольца Release Preview.
Никто точно не знает, когда все пользователи начнут получать Windows 10 May 2020 Update, но Microsoft случайно подтвердила дату релиза следующего обновления функции.
Microsoft заявила, что планирует выпустить обновление функции (May 2020 Update) в период с 26 по 28 мая.
Если верить таймфрейму выше, то синим цветом обозначены национальные праздники, красными - выходные, а желтые дни зарезервированы для обновления функций. Согласно этому таймфрейму, Windows 10 May 2020 может быть выпущено 26, 27 или 28 мая.
Расписание может быть изменено, если критическая проблема будет обнаружена до публичного развертывания обновления.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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