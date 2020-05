Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.264 для инсайдеров колец Slow и Release Preview

Компания Microsoft выпустила Windows 10 20H1 Build 19041.264 (KB4556803) для инсайдеров колец Slow и Release Preview. Это накопительное обновление включает улучшения качества. Ключевые изменения включают в себя:• Исправлена проблема с производительностью в Windows Mixed Reality (WMR), которая не позволяла ей корректно работать для многих пользователей;• Исправлена проблема, которая не позволяла инструментам очистки, таким как Очистка диска, удалять ранее установленные обновления;• Обновлена дата начала летнего времени (DST) в Королевстве Марокко в 2020 году. Дополнительную информацию см. в KB4557900 • Есть обновления безопасности для Internet Explorer, the Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Microsoft Xbox, Microsoft Edge, Windows Fundamentals, Windows Cryptography, Windows Authentication, Windows Kernel, Windows Virtualization, Windows Update Stack, Windows Core Networking, Internet Information Services, Windows Network Security and Containers, Windows Active Directory, Windows Server и Microsoft JET Database Engine;Если вы установили более ранние обновления, то на ваше устройство будут загружены и установлены только новые исправления, содержащиеся в этом пакете.Дополнительную информацию об устраненных уязвимостях безопасности см. в Security Update Guide • Microsoft знает, что пользователи диктора и NVDA, которые ищут последний релиз Microsoft Edge на Chromium, могут испытывать некоторые трудности при навигации и чтении определенного веб-контента. Команды диктора, NVDA и Edge знают об этих проблемах. Пользователи устаревшего Microsoft Edge не будут затронуты. NVAccess выпустил NVDA 2019.3 , которая решает известную проблему с Edge;