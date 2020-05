Microsoft выпустила Windows 10 SDK для Windows 10 версии 2004

Windows 10 SDK для Windows 10 версии 2004 теперь доступен с действующей лицензией. Сборка 19041, также известная как Windows 10 May 2020 Update, теперь находится в кольце Release Preview Windows Insider.Каждое обновление Windows 10 загружается с новыми API, но не волнуйтесь, Windows Dev Center имеет полный список того, что является новым для разработчиков В дополнение к новым API, ознакомьтесь с этими обновлениями модели приложения, MSIX и WSL.1.Windows Subsystem for Linux 2 является последней и лучшей версией WSL. Она имеет значительно более высокую производительность ввода-вывода файлов (до 20 раз быстрее) с полной совместимостью c системными вызовами, а это означает, что вы можете запускать больше приложений Linux, которые вам нравятся (например, Docker).2.Приложения теперь могут объявить себя хостом для других приложений через новое расширение HostRuntime. Эти размещенные приложения выглядят и ведут себя как независимые приложения и могут иметь глубокую интеграцию с Windows, даже если они получают свой основной исполняемый файл из размещенного приложения. Эта технология лежит в основе PWAs в Microsoft Edge. Чтобы начать использовать Hosted App Model, см. этот пост в блоге 3.Приложения теперь могут включать подписанный пакет MSIX в свои существующие установщики, и их установщики могут зарегистрировать его. Это позволяет приложениям сохранять свои существующие установщики, но при этом назначать себе идентификаторы. Идентификация делает приложение известным Windows и обеспечивает более глубокую интеграцию, позволяя приложению вызывать API-интерфейсы Windows, для которых требуются идентификаторы, такие как плитки, тосты, уведомления и фоновые задачи. Чтобы воспользоваться преимуществами Sparse Signed Packages, см. этот пост в блоге Узнать другие подробности можно здесь