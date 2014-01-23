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Подписчики MSDN могут загрузить официальные ISO-образы Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:22
  • Просмотров: 125


Подписчики MSDN могут загрузить ISO-образы Windows 10 May 2020 Update.

Обновление включает в себя ряд улучшений, в том числе быстрый поиск на домашней странице поиска, обновления Xbox Game Bar, улучшения Traditional Chinese IME и многое другое.
Илья Источник:
twitter.com/WZorNET
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