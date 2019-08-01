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Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.836 и 18362.836

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:45
  • Просмотров: 141


Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 18363.836 и 18362.836.

Вот список исправлений:

• Обновлена дата начала перехода на летнее время (DST) в Королевстве Марокко в 2020 году;
• Есть обновления безопасности для Internet Explorer, the Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, Microsoft Graphics Component, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Microsoft Xbox, Microsoft Edge, Windows Fundamentals, Windows Cryptography, Windows Authentication, Windows Kernel, Windows Linux, Windows Update Stack, Windows Network Security and Containers, Windows Active Directory, Windows Storage and Filesystems и Microsoft JET Database Engine;

Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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